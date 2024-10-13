RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:29

  angra написав:Звідси питання: для майбутнього продажу які краще купувати, найкоротші чи любі хоч з погашенням через рік ?

Смотря для кого лучше :lol: Только что ж обсуждали, что, чем дальше до погашения, тем больше маржа. Но у более дальних бумаг может быть выше доходность. Так что в теории может и не самая короткая быть самой прибыльной.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 14:52

  asti написав:а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)

:facepalm


  ukr0014959 написав:А продати достроково?

Ви рухаєтесь у правильному напрямку.

  angra написав:Оскільки з 15.10 до 28.01 утворюється розрив то для погашення КЛ по-любому прийдеться продавати. Звідси питання: для майбутнього продажу які краще купувати, найкоротші чи любі хоч з погашенням через рік ?

Скажемо так: якісну відповідь на це питання можна розглядати як інвестиційну рекомендацію, так як проводиться певний аналіз ринку. А раз так, то, скоріше за все, таку інформацію - якісну, перевірену і безкоштовно - на форумі ніхто не надасть.
Втім, всі (або майже всі) дані є у відкритому доступі, можна самостійно проаналізувати.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:02

won
Проаналізувавши, виходить, що злити/відкупити долар зі спредом в 15 коп, або приблизно 0,3% від суми обороту це краще, ніж раніше продати з різницею приблизно у 6,5 грн(брав Сенс, ОВДП 230262) з втратою приблизно 0,6% від суми.
Хіба ні?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:51
Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Отклоняет покупку в Дии, пишет нет сведений с ПФУ. Что делать?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:24

  vadymbanker написав:Отклоняет покупку в Дии, пишет нет сведений с ПФУ. Что делать?


Така проблема у них часто. Чекати і пробувати знову. Інколи це швидко минає, інколи трохи довше. У мене сьогодні буквально пару хвилин «висіло», а потім все ок
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 14:21
Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

В итоге какие выгодно бумаги брать если планируется досрочная продажа для погашения кредитки?
Т.е. бумага покупается на два месяца.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:27

І ще таке питання: в якого партнера краще купувати щоб потім продати без лишньої мороки, тобто хто з топ3 найкращий в плані продажу ?(твого продажу)
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:43

  angra написав:І ще таке питання: в якого партнера краще купувати щоб потім продати без лишньої мороки, тобто хто з топ3 найкращий в плані продажу ?(твого продажу)

Сенс, а за ним, пожалуй, ИКУ.
