Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 19:22

Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:16

  asti написав:Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!

Сьогодні зайшли кошти на Дія картку абанку. По айбану сумарно з усіх карток в місяць без коміса можно переказати лише 20 т грн, р2р до 100 т в місяць сумарно без коміса, за зняття в касі не знаю, сума була не велика, бо з банком ризик фіншмону
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:21

  Inter написав:
  angra написав:І ще таке питання: в якого партнера краще купувати щоб потім продати без лишньої мороки, тобто хто з топ3 найкращий в плані продажу ?(твого продажу)

В Кінто та ICU можна продавати без жодних проблем і виводити на будь-яку картку протягом дня. В Sense продаж відбувається значно швидше, буквально за пару хвилин, але виводити тільки на свої картки в Sense Bank.

Перший раз виводив з Ісу нещодавно, чекав 5 днів, попало ще на вихідні, на 3 робочий день вивели. В регламенті все вказано, тобто не швидко, на жаль.
