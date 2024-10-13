Підкажіть, хто-небудь вже юзав Дія-карту А-банку - поділіться досвідом будь-ласка що там з комісіями при зарахуванні погашення з Дії, кошти можна безкоштовно отримати у касі чи перекинути по Р2Р, айбану?
Буду дуже вдячний!
Додано: Сер 01 жов, 2025 19:22
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:16
Сьогодні зайшли кошти на Дія картку абанку. По айбану сумарно з усіх карток в місяць без коміса можно переказати лише 20 т грн, р2р до 100 т в місяць сумарно без коміса, за зняття в касі не знаю, сума була не велика, бо з банком ризик фіншмону
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:21
Перший раз виводив з Ісу нещодавно, чекав 5 днів, попало ще на вихідні, на 3 робочий день вивели. В регламенті все вказано, тобто не швидко, на жаль.
