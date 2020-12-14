Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався,
Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.
Вы правильно написали: "система" Не закон, ни норма, а именно система. Один режим с понятиями по фене против таких же жуликов помельче. За кого болеть в этих случаях, решат зеваки- зрители, болельщики
BIGor написав:Ви висмоктуєте з пальців приклад з Польщі. Звісно таке явище є, але це не масово. А от в Україні вас можуть легко побити просто так. Ситуація з велосипедистом - одна з дуже поширених - без жодних наслідків для нападника, а чувак з Польщі присяде 100%. Та і в Україні Вас можуть відгамселити просто так - для цього не треба бути іншої національності. Коли жив в Києві і свому пгт - бачив ну дуже багато бійок і нападів. В Польщі подавно стільки немає.
Не хотів далі розвивати тему, але це вже сьогоднішня новина сама попалася на тг каналі Труха. Тож важко назвати це поодинокими випадками. https://t.me/truexanewsua/122699 🤯Польські підлітки напали на 23-річного українця у Вроцлаві: його побили, поголили голову та намалювали нацистські символи на обличчі, – місцева поліція.
Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком. Коли він з’явився у призначеному місці – його вже чекали нападники.
Hotab написав:Бо не можна ходити до 16-літніх. нашому мрійнику про пубертатних філіпінок на замітку
Читайте закони
Jak udało nam się ustalić, grupa Ukraińców chciała się podszyć pod "łowców pedofili". Nie znali jednak prawa - nie wiedzieli, że w myśl przepisów polskiego prawa osoba od 15 roku życia wzwyż może współżyć seksualnie.
The_Rebel написав:містом - столицею однієї з країн ЄС
Cьогодні бачив відео, як якийсь забаранив велосипедиста за словесне зауваження (бик їхав по велодоріжці на гєліку). От в ЄС такого не бачив.
flyman написав:Київ сісятиме далі як столиця бабло з периферії
Якраз з периферії вигрібли все чоловіче населення, з кого там вже сісяти?
Нападником виявився горе-підприємець Олександр Хілик, який є фігурантом справи про розкрадання грошей на закупівлях для ЗСУ. Суть цієї схеми на 25 млн грн — проста. Компанія бізнесмена "Глобал Хіл Ікс Груп" у 2022 році отримала 25 млн грн бюджетних коштів на постачання форми для військовослужбовців. Зрозуміло, що з формою там була біда, а гроші осіли на рахунках. Тож кілька років у судах тягнеться справа. Але у ній суд постійно випускає підозрюваного під особисте зобовʼязання. Уже пару років — тому той має час кататись на новому авто і бити інших учасників руху кулаками. Цікаво, що наступне засідання у справі про розкрадання компанією Хілика призначили на 10 жовтня. Чому скандал із цим мажором отримав новий виток? Бо за тяжке та публічне побиття велосипедиста суд виніс йому нічний домашній арешт, попри те, що навіть прокурор просив арешт. У мережі уже дізнались, що цей Хілик має двох всиновлених дітей, а блондинка, яка сиділа в машині, поки коханий добивав велосипедиста, ось-ось народить третю. Тож не виключено, що цей норовливий пан за традиційною схемою втече за кордон як щасливий татко трьох янголяток. І любитиме Україну тимчасово звідти. Поки не виникнуть нові схематози — наприклад, на відбудові після війни.