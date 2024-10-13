|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 22:29
angra написав:
І ще таке питання: в якого партнера краще купувати щоб потім продати без лишньої мороки, тобто хто з топ3 найкращий в плані продажу ?(твого продажу)
В Кінто
можна продавати без жодних проблем і виводити на будь-яку картку протягом дня
Є якась покрокова інструкція як додавати рахунки в Кінто?
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 16:19
busypit написав:
І ще таке питання:
В Кінто
можна продавати без жодних проблем і виводити на будь-яку картку протягом дня
Є якась покрокова інструкція як додавати рахунки в Кінто?
0-800-352-342 з понеділка по п'ятницю 9-18.
1
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:44
Какое преимущество у ОВГЗешок перед депо кроме, что налогом не облагается?
1
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:13
Bolt Продати можна в любий момент.
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:27
Вадимка написав:Bolt
Продати можна в любий момент.
Не вводьте людей в оману...
Додано: Суб 04 жов, 2025 23:39
asti написав: Вадимка написав:Bolt
Продати можна в любий момент.
Не вводьте людей в оману...
Так власне і цікавить, які переваги крім заощадження 23% податку з відсотків ще є па ОВГЗ, якщо врахувати , що відсоток за ними приблизно дорівнює відсотку за депо?
Додано: Нед 05 жов, 2025 08:23
Bolt написав:
Так власне і цікавить, які переваги крім заощадження 23% податку з відсотків ще є па ОВГЗ, якщо врахувати , що відсоток за ними приблизно дорівнює відсотку за депо?
Збільшити прибуток на 1/3 (100:77) це ніби вже непогано, але дійсно, в разі потреби, є можливість достроково вийти з ОВДП, є можливість використовувати КЛ, а це ще суттєвий приріст, збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів. Ще і моральна складова - внесок у перемогу, інвестор, а не халявщик.
Чого ще не вистачає?
Додано: Нед 05 жов, 2025 09:34
Ой+ написав: Bolt написав:
Так власне і цікавить, які переваги крім заощадження 23% податку з відсотків ще є па ОВГЗ, якщо врахувати , що відсоток за ними приблизно дорівнює відсотку за депо?
Збільшити прибуток на 1/3 (100:77) це ніби вже непогано, але дійсно, в разі потреби, є можливість достроково вийти з ОВДП, є можливість використовувати КЛ, а це ще суттєвий приріст, збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів. Ще і моральна складова - внесок у перемогу, інвестор, а не халявщик.
Чого ще не вистачає?
Через Приват 24 можна без посередників купити?
Bolt Веб версія, цінні папери.
