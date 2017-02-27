RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11970119711197211973
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:12

  Hotab написав:Shaman
Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ. Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема

Як ???
Ви знаєте яка зарплата у викладачів Дніпровської академії музики?

Як іх цінує Держава Україна? Вони їй не потрібні , потрібні прокурори, поліція , держслужбовці . судді і їх помічьники....................

у лётчики/гвинтокрилів паступали непридатні у лётчики винищувачів
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3980
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:21

  Shaman написав:
  Hotab написав:Shaman
Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ. Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема

якщо коротко, то питання, за рахунок чого підвищення. якщо за рахунок збільшення надходжень бюджету, чи перерозподілу витрат - це одне. якщо за рахунок збільшення держборгу - то це це зовсім інше, це популізм й власне підґрунтя для інфляції.

й спочатку підвищення престижу професії. а там й вимоги автоматично збільшаться за умови збільшення конкурсу.

ДЕРЖАВИ ,
так як це не бізнес
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3980
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:07

  smdtranz написав:
  Ой+ написав:Сьогодні день освітянина, з чим їх і вітаємо!
Влада навіть заговорила регулярно про підняття зарплат з наступного року, а коли вже навіть освітянам піднімають зарплати, то неминуча серйозна інфляція, як правило поступово на % не менший за підняття. В результаті кількість хлібин, які можна купити на середню зарплату, залишається на диво сталою величиною.
Ще раз вітаю тих хто вчить і тим більше навчив чогось корисного і доброго. І зовсім не вітаю тих, хто любить зокрема на цьому форумі, поучувати та давати оцінки.


удивительно, что в конечном итоге можно купить не больше хлеба, чем его произвели, независимо от того, какие будут цифры зарплаты или на ценнике :P
на то она и средняя зарплата

Есть несколько очень странных экономических теорий, которые утверждают, что с ростом спроса на хлеб обязательно вырастет и производство, причем в масштабах больших, чем это нужно для покрытия дополнительного спроса.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8933
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21654 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 11970119711197211973
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3634, 3635, 3636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36352 38009318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 жов, 2025 14:37
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13552033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23505302
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.