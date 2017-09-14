|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:30
fox767676 написав:ЛАД
Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию
сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому
но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков
Проблема в том, что Чехия/Польша (и скоро - Молдова) для нового завода ЕЩЕ предпочтительнее...
_hunter
-
2
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:35
ЛАД написав:
Но его попытки строить на этом "теорию"...
И рассказывать о необходимости перестройки сознания, создания "сознательного строителя капитализма"... Чистый "совок" в худшем варианте.
1 Совок це коли ТИ віддав йосьці кривавому чи володці сифілітику СВОЄ ПРАВО на те чим ТИ будеш займатись все життя
2 Капіталізм це коли ТИ ВЗЯВ на СЕБЕ відповідальність за СВОЄ життя....
Саме тому -перебудова СВІДОМОСТІ необхідна, бо вона відповідає за твої подальші дії...
ТИ ВІДДАВШИ (переклавши) на когось свої обовязки - будеш вимагати з того на кого переклав якісь блага для себе
Чи ТИ нікому нічого не передавши , і зрозумівши що все залежить тільки від тебе -почнеш дригати лапками в глечику з сметаною в надії що зібєш масло.
budivelnik
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:37
_hunter написав:
Если этот процесс займет лет 10 - забронированные точно-точно будут в стране ждать непойми чего?..
не, все начнет нормализовываться в течении года-двух после рпо
молодым ухылянтам без резерва конечно будет тяжелей
но высокомаржинальных броневиков тоже легче будут выпускать в коммандировки\отдых даже до рпо
из-за энергодефицита и инфраструктурных сбоев
fox767676
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:39
Для европи , тем более США ми 0 . ми їм потрібні поки зашищаємо їх від варвара
Vadim_
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:41
_hunter написав: fox767676 написав:ЛАД
Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию
сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому
но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков
Проблема в том, что Чехия/Польша (и скоро - Молдова) для нового завода ЕЩЕ предпочтительнее...
Чехия сама будет тут производства открывать , как со шкодой было
Сама Чехия, дорогая почти такая же бутиковая как Западная Европа
Ну вы патриот своей родной Молдовы, я давно понял
Но Молдова больше похожа на Харьков с т.з. близости вс рф.
И они ссут этот вопрос решить.
fox767676
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:43
detroytred написав:
Будівельник ніяк не в стані осягнути, що для зникнення совку в головах достатньо прибрати оцей фактор в суспільстві --- руководящу партію.
І практично одразу людська природа (тяга до збагачення і т.д.) візьме своє.
Прикольне натягування сови на глобус з одночасним перевзуванням..
Тобто воєнпенсівська мантра про те що треба правильних можновладців які все створять а далі все легко
- це виявляється не тяга до сильної руки (партії) ?
а Будівельник з його -нефіг чекати поки хтось буде для інших створювати -починайте створювати для себе самостійно, бо очікування це передача повноважень а ті хто повноваження заберуть використають їх так як ЇМ треба а не так як Ви хочете..
. - тобто таким собі диким первинним капіталізмом - не розуміє що участь керівників треба постійно зменшувати за рахунок збільшення власних зусиль у створенні власного благополуччя...
ПСми ще не раз побачимо заяви воєнпенса типувоєнпенс завжди був за українізацію
воєнпенс завжди виступав про необхідність признання впливу кожного в його майбутнє
воєнпенс казав що вплив керівництва на кінцевий результат людини -5% в загальному...
Запамятайте цей пост
budivelnik
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:44
Shaman написав: fler написав: ЛАД написав:
Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати.
...
оце все совок-капіталізм з одного боку з іншої опери, але насправді все взаємопов'язано. ви ж бачите, як зрадофіли час від часу закидають - а чого взагалі Україна воює? навіщо це населенню? типу й в окупації жити можна, й на Раші та в Біларусі населення живе... це ж не просто так
ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.
але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, але ніхто виходити не буде...
😁😁😁😁😁
Ви впустили головний предмет.
Ціну Феррарі(((((((((((((((((
Продай нирку, купи Феррарі...
Це справа суто смаку індивідуального.
І КОЖЕН, хто зараз (тобто в умовах майже критичної нестачі особового складу на фронті) не добровільно на фронті, по суті робить власний вибір не Феррарі, а свого бізнесу, своїх батьків, яких доглядає, своїх трьох дітей, свого права за бронню не віддавати нирку, і т.д.
Все інше банальне ліцемірство.
І ще далеко не факт, що ото Феррарі буде.
Це корейці отримали Феррарі...
Перемога у війні в нас ... це лише гарантія відсутності рфянських жигулів, а не автоматичного отримання Феррарі.
detroytred
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:44
fox767676 написав: _hunter написав:
Если этот процесс займет лет 10 - забронированные точно-точно будут в стране ждать непойми чего?..
но высокомаржинальных броневиков тоже легче будут выпускать
в коммандировки\отдых даже до рпо
из-за энергодефицита и инфраструктурных сбоев
А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?
_hunter
2
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:44
fox767676 написав: Успіх написав:
Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків
СМІШНЕ?
Vadim_
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:45
Shaman написав:
ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.
але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, .
тупа відмазка. Криза.
Питання іменно в рівні життя.
З чого ти взяв що ніхто виходити не буде? Британія ж вийшла.
Banderlog
1
1
