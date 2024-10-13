Немає такої можливості
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:51
Re: Ринок ОВДП
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:52
Мінімальні витрати у цьому випадку будуть якщо ви купите
у Дії якісь облігації у одного з партнерів - наприклад, у тому ж Сенсі, потім їх продасте з виплатою на Сенсівській Вайт,
і вже з нього перерахуєте кошти по айбану на інший банк -
в Сенсі це без комісії)) Або ж у іншого партнера і після продажу з його рахунку кинете кошти безпосередньо на той банк куди вам потрібно. Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:53
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|