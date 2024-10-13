RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:51

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Хто може підказати, чи є якась можливість безкоштовно перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП?


Немає такої можливості
Navegantes
 
Повідомлень: 449
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:52

  VASH написав:Хто може підказати, чи є якась можливість з мінімальними витратами перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП?

Мінімальні витрати у цьому випадку будуть якщо ви купите
у Дії якісь облігації у одного з партнерів - наприклад, у тому ж Сенсі, потім їх продасте з виплатою на Сенсівській Вайт,
і вже з нього перерахуєте кошти по айбану на інший банк -
в Сенсі це без комісії)) Або ж у іншого партнера і після продажу з його рахунку кинете кошти безпосередньо на той банк куди вам потрібно. Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!
asti
 
Повідомлень: 4544
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:53

asti Це все очевидне.
  asti написав:Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!

На жаль, у Дії представлено далеко не всі ОВДП (тільки військові)
VASH
 
Повідомлень: 745
З нами з: 26.10.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

