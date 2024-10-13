|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 жов, 2025 17:33
Ой+ написав:moveton
Я після крайньої виплати також писав пояснювальну в сенсі, добре, що хоч не поблочили. Причому раніше і більші суми заходили спокійно.
У Сенса, как пойдёт. Могут протерять пояснительную и блокнуть через кавырнадцать дней после поступления (у меня и так тоже было). Наверное, могут и сразу блокнуть и сам будешь по невразумительным ошибкам (помнится, там пишется: "Ни шмагла. Попробуйте позже") переводов догадываться, что нужно к финмону бежать. По закону подлости это будет в самый неудобный момент. Не скажу про Приват, но стоит быть готовым ко всему.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:51
moveton написав: Ой+ написав:moveton
Я після крайньої виплати також писав пояснювальну в сенсі, добре, що хоч не поблочили. Причому раніше і більші суми заходили спокійно.
У Сенса, как пойдёт. Могут протерять пояснительную и блокнуть через кавырнадцать дней после поступления (у меня и так тоже было). Наверное, могут и сразу блокнуть и сам будешь по невразумительным ошибкам (помнится, там пишется: "Ни шмагла. Попробуйте позже") переводов догадываться, что нужно к финмону бежать. По закону подлости это будет в самый неудобный момент. Не скажу про Приват, но стоит быть готовым ко всему.
Если не секрет, на каких суммах сенс начинает бытовать?
- Я понемногу приближаюсь к миллиону по остаткам и уже немного стремаюсь//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4551
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:59
asti написав:
Если не секрет, на каких суммах сенс начинает бытовать?
- Я понемногу приближаюсь к миллиону по остаткам и уже немного стремаюсь//)
Это официальный секрет финмона. Я им не владею. IMHO, общая стоимость бумаг не существенна. Финмон триггерится на поступления денег на счёт. Если будет разовое погашение от 400к - точно справок о доходах попросит сразу или попозже. На меньшие суммы - индивидуально. Думаю, что если ими превысить 400к в месяц, то тоже возьмёт на карандаш.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5994
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|4530
|
|
|0
|5607
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|9779
|
|