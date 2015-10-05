Успіх написав:.......... "По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).
За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600. ......
flyman посчитал ну очень уж дёшево. Детей не было? Дети, например, имеют такую неприятную особенность - быстро вырастают из одежды и обуви, да и рвут чаще. Приходится покупать новую, а цены не уступают взрослым. Нужны игрушки, желательно ролики, велосипед, самокат, позже телефон, комп... Так что даже для здорового ребёнка в $150 не вложишься. Нет, конечно, при желании (точнее, отсутствии денег) можно, но ребёнка жалко.
Купив нову (а не поюзану до напівсмерті) коляску +автокрісло з базою ізофікс - вже вилетів за річний бюджет флая Підгузки треба шукати десь халявні з гуманітарки
Підгузки Pampers Premium Monthly Box Rozmiar 3 (6-10 kg ) 200 шт - 1889 грн., $45, вам на скільки вистачить?
Яке автокрісло?
Коляска лакшері?
В мене в селі на горищі одна (родинна реліквія). В Бучі інша (хтось викинув з поломаним кріпленням колеса, поремонтував і возив плитку та інші буд матеріали і побутову техніку з Епіцентра). В чому проблема з каляскою, бро?
А ще, наприклад, повний цикл вакцинації хорошими вакцинами. Більше 100 баксів за раз улітає
добре, давай поторгуємось) https://rozetka.com.ua/ua/470066739/p470066739/ В принципі однієї на 3 штуки хватить. діти в серійному проізводстві дешевші виходять, якщо рахувати поштучну ціну.) Ну іще тисяч 4,5 грн на крісло для кормління. + прививки + возможно доведеться кормити смєсями, якщо жінка не молочна, + жінку теж надо відгодовувати щоб відновилась) + нехай сйомна квартира. Не так і слабо вийде для студента?