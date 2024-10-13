|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:01
Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?
ternofond
- Повідомлень: 36
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
Профіль
