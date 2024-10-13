|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:01
Re: Ринок ОВДП
Хтось пробував гроші на ICU закинути через Portmone в 1-2 годині ночі, на брокерський рахунок вони падають того ж дня після 10 години, чи вже наступного дня?
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:37
Re: Ринок ОВДП
Така ситуація:людина перший раз намагається купити в Приваті, і відкрила Діякартку. Але при виборі картки для зарахування ця картка не випадає. Це якась помилка, чи Діякартка потрібна тільки при купівлі в партнерів через ДІЮ а при купівлі безпосередньо в Приваті її не можна задіяти для виплат ? Дякую
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:44
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 04 лис, 2025 18:40
Re: Ринок ОВДП
Господа уксиббанк можно задействовать?
Додано: Сер 05 лис, 2025 17:43
Re: Ринок ОВДП
Банк Альянс задействовать реально?
|