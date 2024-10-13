|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лис, 2025 22:29
prodigy написав: Всюдиносапхайчик написав:
Новина!
Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.
який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)
Не дуже гарна перспектива. І куди ж тепер пристроювати євро??? Правда в мадярів і румин не євро....
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 11:59
prodigy написав: Всюдиносапхайчик написав:
Новина!
Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.
який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)
Сенс у кожного свій.
Якщо частина портфеля € і немає жодного сенсу стрибати між валютами на обмежено конвертованому ринку, то цей папір з дохідністю 3,25% саме те, що треба, інших інструментів у € немає. Альтернатива цьому фінансовому інструменту в € - це поточний рахунок у банку з нульовою дохідністю.
Додано: Чет 13 лис, 2025 12:18
У Дії з'явився новий партнер з продажу військових ОВДП - Універ. Хтось вже тестив цю кантору?
1
Додано: Чет 13 лис, 2025 12:32
ukr0014959 написав:
Чи є шанс в ІСУ ліміт інвестування підвищити
Свого часу надав документи щодо доходів (власних та дружини), підвищили ліміт у чотири рази.
1
Додано: Чет 13 лис, 2025 12:48
VASH написав: ukr0014959 написав:
Чи є шанс в ІСУ ліміт інвестування підвищити
Свого часу надав документи щодо доходів (власних та дружини), підвищили ліміт у чотири рази.
Усім подякував, відправив їм ОК-5, і отримав гарний ліміт, навіть не очікував.
1
Додано: Чет 13 лис, 2025 13:52
asti написав:
У Дії з'явився новий партнер з продажу військових ОВДП - Універ. Хтось вже тестив цю кантору?
Брокер, как брокер. По корпам безальтернативен, поэтому у меня там именно всякое такое и лежит. Именно ОВГЗ раньше в нём брать не видел смысла, но может через Дию и появляется.
3
7
Додано: Чет 13 лис, 2025 17:57
Можно в ИСУ с утра подавать на продажу до начала торгов часов в 8 - 9? Чтобы деньги зашли хотябы после 17-00? Или только во время торгов? Нужно чтобы деньги зашли как можно раньше в этот день. Или можно подать накануне вечером? Цена при этом будет такая же как и на торгах следующего дня?
Додано: Чет 13 лис, 2025 18:08
Алексей77 написав:
Можно в ИСУ с утра подавать на продажу до начала торгов часов в 8 - 9? Чтобы деньги зашли хотябы после 17-00? Или только во время торгов? Нужно чтобы деньги зашли как можно раньше в этот день. Или можно подать накануне вечером? Цена при этом будет такая же как и на торгах следующего дня?
Неа. Вне сессии же даже кнопка продажи отсутствует и замещается на "Запитати ціну". Она цену и расскажет. Насколько я помню, ответ дают в ближайший рабочий день
3
7
Додано: Чет 13 лис, 2025 18:29
То есть риск того что при подаче заявки на продажу в этот день после начала сессии деньги не поступят на счёт день в день? Надо подавать на продажу вчерашним днём во время сессии? Чтобы деньги появились на следующий день на карте?
Додано: Чет 13 лис, 2025 18:33
Алексей77 написав:
То есть риск того что при подаче заявки на продажу в этот день после начала сессии деньги не поступят на счёт день в день? Надо подавать на продажу вчерашним днём во время сессии? Чтобы деньги появились на следующий день на карте?
Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять. У мене ще жодного разу не було інакше; навіть продаючи після обіду (до 15.00), отримував кошти того ж дня. Були відгуки про зарахування на наступний день і навіть пізніше, тому можете продати напередодні задля перестрахування
1
1
