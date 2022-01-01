Додано: Чет 13 лис, 2025 19:22

В банке определенно работают дегенераты.

Я не один год был клиентом банка как физлицо.

В октябре меня начали атаковать звонками, чтобы я открыл счет как ФОП (ФОП практически сейчас не работает, живу за счет зарплаты). Я это объяснял, но меня так задолбали звонками (мол, все бесплатно, откройте, пусть будет - вдруг деятельность возобновится), что я повелся.

Заполнил документы соответствующие - открыли счет. Сразу после этого мне присылают для заполнения 3 огромные анкеты. При том что у меня есть чем заняться, а счет этот мне не был нужен, я сказал, что заполнять ничего не хочу, проще счет закрыть.

Пошел, написал заявление о закрытии счета ФОП. Одновременно подал документы об официальной зарплате.

Итог - банк отказался от делового сотрудничества со мной.

Конечно, зря я сам повелся. Но они же просто конченые