Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лис, 2025 18:15
Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися
Shaman
