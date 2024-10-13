|
Ринок ОВДП
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:31
СергійВ Ні.
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:46
Сьогодні перший купон від Сенсу за UA4000207518 зайшов в 12.38. Від Кінто - 13.41. У решти ще не має.
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:32
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Не сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
цікаво, чи дозволяє Юнекс банк купувати облігації за кредитні гроші без комісії ?,
і ще появилася нова кредитка маркетплейсу "Rozetka" у партнерстві з UnexBank - чи можна з кредитних Розетки також придбати ОВДП?
lavua67 написав:
цікаво, чи дозволяє Юнекс банк купувати облігації за кредитні гроші без комісії ?,
і ще появилася нова кредитка маркетплейсу "Rozetka" у партнерстві з UnexBank - чи можна з кредитних Розетки також придбати ОВДП?
Ні
Доброе утро. Минимальная цена покупки ОВГЗ идет в день выплаты купона или на следующий/предыдущий день?
Алексей77 написав:
Доброе утро. Минимальная цена покупки ОВГЗ идет в день выплаты купона или на следующий/предыдущий день?
В день виплати купона
Сегодня есть, что-нибудь интересное для покупки?! На прмватовскую кредитку.
Bolt написав:
Сегодня есть, что-нибудь интересное для покупки?! На прмватовскую кредитку.
Нема
