Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:38

  Кащей написав:ИКУ присылает какое-то уведомление (имейл, СМС, пуш) о зачислении средств, внесенных через платеж с карты в Портмоне, или нужно авторизоваться и мониторить самостоятельно?


Смс
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:40

  Кащей написав:ИКУ присылает какое-то уведомление (имейл, СМС, пуш) о зачислении средств, внесенных через платеж с карты в Портмоне, или нужно авторизоваться и мониторить самостоятельно?

И да и нет. На любой депозит, без разницы он от Портмоне или от другого банка, когда он засчитывается на баланс, присылается SMS "NNN UAH added to your account in ICU trade". Но бывает, что SMS пришло, а баланс в кабинете ещё не изменился.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 18:08

Хотів прикупити, а В Приват 24 якісь технічні проблеми.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 18:18

  Bolt написав:Хотів прикупити, а В Приват 24 якісь технічні проблеми.


Перший день місяця
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 18:20

  Bolt написав:Хотів прикупити, а В Приват 24 якісь технічні проблеми.

Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:37

Підкажіть будь ласка хто має практичний досвід дострокового продажу ОВДП в Кінто. Вчора перший раз подав заявку на достроковий продаж ОВДП та зарахування на свій рахунок в Сенс банк. Сьогодні в 16:31 прийшла смс з Кінто заявка виконана, але кошти на рахунок не зарахували. Це помилка, треба звертатися в підтримку Кінто?
