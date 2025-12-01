|
Додано: Пон 10 лис, 2025 23:33
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:57
Преміальний статус Gha Discovery Titanium для клієнтів Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/premial-nyy- ... taskombank
Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:09
В "Комунальних Послугах" в "Рахунках" у мене порожньо... Як порадите діяти ? Додаток перезавантажував.
Додано: Нед 23 лис, 2025 23:00
Видалити підписки на необхідні рахунки і заново їх створити - тоді підтягнуться актуальні дані.
Вже пару років така фігнь, але вони не можуть це пофіксити, тож доводиться таким костилем це робити.
Додано: Пон 24 лис, 2025 00:00
Додано: Пон 01 гру, 2025 17:02
Зимові свята з Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/zymovi-svyat ... taskombank
Період проведення акції: з 1 грудня 2025 р. по 28 лютого 2026 р.
Додано: Пон 01 гру, 2025 17:03
Акція «Зимовий марафон»: 100 000 переваг з Obsidian Card від Visa та Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/akciya-zymov ... taskombank
Період Акції: з 01 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року (включно).
