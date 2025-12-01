RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:33

Кассандра https://tascombank.ua/files/Taryfy_Succ ... .11.25.pdf
-VICTOR-
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 16:57

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

Преміальний статус Gha Discovery Titanium для клієнтів Private Banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/premial-nyy- ... taskombank

Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:09

В "Комунальних Послугах" в "Рахунках" у мене порожньо... Як порадите діяти ? Додаток перезавантажував.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 23:00

  Философ написав:В "Комунальних Послугах" в "Рахунках" у мене порожньо... Як порадите діяти ? Додаток перезавантажував.

Видалити підписки на необхідні рахунки і заново їх створити - тоді підтягнуться актуальні дані.
Вже пару років така фігнь, але вони не можуть це пофіксити, тож доводиться таким костилем це робити.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 00:00

  Философ написав:Як порадите діяти ?

Скористатися банком, де хоч трохи турбуються про клієнтів. Ще й кешбеку можна більше отримати.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 17:02

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

Зимові свята з Visa Infinite від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/zymovi-svyat ... taskombank

Період проведення акції: з 1 грудня 2025 р. по 28 лютого 2026 р.
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 17:03

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

Акція «Зимовий марафон»: 100 000 переваг з Obsidian Card від Visa та Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/akciya-zymov ... taskombank

Період Акції: з 01 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року (включно).
Assistant_Portal
