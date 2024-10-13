RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:44

  Ой+ написав:
  moveton написав:Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".

Вчора в перший день місяця оформив в п24 купівлю, аж сьогодні вечером зняли гроші, але в портфелі ще не появились. Ціна вчорашня.
Якщо не рахувати технічні проблеми, то тепер і в перший день оформляється покупка.

А вот может и стоит посчитать. ICU в последний раз, когда так на день залипла, тоже так на день цену продлило. Без проблем может и не будет. Но в общем, днём раньше, днём позже - это мелочи.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 20:42

  ihorsic написав:
  asti написав:У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))

Є контакт. Купівля пройшла в 15.52. Оформлював замовлення правда ще в п'ятницю ввечері....


В мене близько 19 години пройшло 2 заявки з трьох - а третю (останню) чомусь відхилили, прийшло сповіщення у додаток, що це відбулося з технічних причин і впродовж години зі мною зв'яжуться для з'ясування обставин, але вже півтори години минуло і тиша...

І до речі абсолютно не подобається новий функціонал на їх сайті щодо цінних паперів - раніше у портфелі показувало скільки всього в мене того чи іншого паперу є, і зазначався не лише номер облігації як зараз, а й дата погашення та ціна за яку її можна продати, а тепер показує шматками - по скільки паперів я купував у свій час ту чи іншу облігу,
а загальну кількість маю рахувати сам - це архі незручно!
😡😡😡
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 20:52

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:а загальну кількість маю рахувати сам - це архі незручно!

А какая разница? Один фиг не одним же брокером ограничиваться. Значит всё равно всё своё заводить в какой-нить https://ovdp.in.ua или https://firekit.space/ или ещё какой аналог (мне, например, удобнее просто в питоновский скриптик вписывать, а не париться с вебом и ограничениями чужих решений). Правда, пока руками или парсер веб странички рисовать, но тут уж для повышения удобства требуйте с Привата API, согласно уже действующего закона о open banking :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 07:34

  Navegantes написав:
  AlexTk написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?

Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.


Я б додав до задачі дату/ціну купівлі, порахував IRR по обом паперам за час тримання і вибрав би для продажу той, у якого IRR вище.

У мене дата/ціна купівлі враховуються у формулі дохідності. Щодо IRR згоден. Але, здається, яе не крути, виходить, що продавати треба той, який раніше погашається.
