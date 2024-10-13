|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:23
Boundless написав:
По суті придбання облігацій перед виплатою купона - це той самий депозит, тільки з авансовою виплатою відсотків
Нет. Прибыль за последующие полгода даст тот купон, который через полгода. А в цене бумаг, которые покупаются перед купоном, уже заложен НКД за предыдущие полгода. Т.е. такая покупка - это два последовательных депозита. На день и потом на полгода. Причём в первом клиент те "полугодовые проценты", которые он через день получит, по большей части платит сам себе, если произвести взаимозачёт движений денег.
Если записывать в терминах НКУ, то через день после такой покупки у владельца этих бумаг образуется купонный доход на всю сумму купона и налоговое обязательство с этой суммы (на корпоблигациях - 23%). Также при этом у него возникает нереализованный инвестубыток на почти такую же сумму по модулю, который можно зафиксировать в т.ч. и в налоговой отчётности, если в этот момент бумаги продать (в частности, если покупать за день до погашения, то погашение и будет такой принудительной продажей). Но это разные коды в справке.
3
7
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:25
І навіщо все так ускладнювати?
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:34
Boundless написав:
І навіщо все так ускладнювати?
Как именно "так"? Вроде, всё предельно просто. Не представляю что тут можно убрать. Сравнение с депозитами разве что. Оно действительно не нужно и только запутывает (начиная с того, что deposit в биржевом мире - это просто закинуть деньги на брокерский счёт, а не инвестировать). Но людям почему-то именно его в первую очередь и хочется. Не скажу почему.
А, ещё НКУ можно упростить - начать брать 23% и с дохода по ОВГЗ. А то торчит в нём это исключение, изучай его, запоминай. Совершенно незачем. Хочется?
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 03 гру, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:54
Поки я писав то ви вже відредагували пост вище де я отримав відповідь.
Востаннє редагувалось angra
в Сер 03 гру, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:56
angra написав: moveton написав:
(на корп
облигациях - 23%).
Я в жовтні купив Бахмут і не звернув увагу що буде купонна виплата. Через два дні прийшли гроші. Це я що маю тепер податок з цих грошей сплатити ?
Да. Но поскольку это ОВГЗ, а не коммерческие бумаги, то по нулевой ставке. Всё сложно, да, и не понятно зачем такое исключение в ставке
angra написав:
Чи військових облігацій це не касається ?
Для любых ОВДП и ОЗДП налоговая ставка ноль. В том числе и не военных. Пока.
