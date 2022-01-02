|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:28
04 грудня центральному офісі А-Банку, який належить братам Суркісам, у місті Дніпрі працювали правоохоронці.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, посилаючись на свої джерела у банку.
Повідомляється, що сьогодні вранці з несподіваним візитом банк відвідав спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спецзавдання. Що саме шукали і знайшли — наразі невідомо.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2429
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:43
Solar_simfi написав:
04 грудня центральному офісі А-Банку, який належить братам Суркісам, у місті Дніпрі працювали правоохоронці.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, посилаючись на свої джерела у банку.
Повідомляється, що сьогодні вранці з несподіваним візитом банк відвідав спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спецзавдання. Що саме шукали і знайшли — наразі невідомо.
Прокуратурою вже все спростовано. Ніяких слідчих дій не проводилося.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2894
|1751115
|
|
|1875
|852625
|
|
|1605
|602111
|
|