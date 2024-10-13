RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 19:23

  Boundless написав:По суті придбання облігацій перед виплатою купона - це той самий депозит, тільки з авансовою виплатою відсотків

Нет. Прибыль за последующие полгода даст тот купон, который через полгода. А в цене бумаг, которые покупаются перед купоном, уже заложен НКД за предыдущие полгода. Т.е. такая покупка - это два последовательных депозита. На день и потом на полгода. Причём в первом клиент те "полугодовые проценты", которые он через день получит, по большей части платит сам себе, если произвести взаимозачёт движений денег.

Если записывать в терминах НКУ, то через день после такой покупки у владельца этих бумаг образуется купонный доход на всю сумму купона и налоговое обязательство с этой суммы (на корпоблигациях - 23%). Также при этом у него возникает нереализованный инвестубыток на почти такую же сумму по модулю, который можно зафиксировать в т.ч. и в налоговой отчётности, если в этот момент бумаги продать (в частности, если покупать за день до погашения, то погашение и будет такой принудительной продажей). Но это разные коды в справке.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:25

І навіщо все так ускладнювати?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:34

  Boundless написав:І навіщо все так ускладнювати?

Как именно "так"? Вроде, всё предельно просто. Не представляю что тут можно убрать. Сравнение с депозитами разве что. Оно действительно не нужно и только запутывает (начиная с того, что deposit в биржевом мире - это просто закинуть деньги на брокерский счёт, а не инвестировать). Но людям почему-то именно его в первую очередь и хочется. Не скажу почему.

А, ещё НКУ можно упростить - начать брать 23% и с дохода по ОВГЗ. А то торчит в нём это исключение, изучай его, запоминай. Совершенно незачем. Хочется? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:54

Поки я писав то ви вже відредагували пост вище де я отримав відповідь.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:56

  angra написав:
  moveton написав:(на корпоблигациях - 23%).

Я в жовтні купив Бахмут і не звернув увагу що буде купонна виплата. Через два дні прийшли гроші. Це я що маю тепер податок з цих грошей сплатити ?

Да. Но поскольку это ОВГЗ, а не коммерческие бумаги, то по нулевой ставке. Всё сложно, да, и не понятно зачем такое исключение в ставке :roll:

  angra написав:Чи військових облігацій це не касається ?

Для любых ОВДП и ОЗДП налоговая ставка ноль. В том числе и не военных. Пока.
