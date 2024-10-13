RSS
П'ят 19 гру, 2025 21:08

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Тобто, в принципі, картка Cameleon може бути використана і в «режімі» традиційних Red 2 та АТБ від Сенсу, але має більші функціональні можливості.

Их не очень корректно сравнивать. RED позволяет до второй РД ничего не платить, кроме РКО, а на Хамоне нужно 5%, но заплатить уже в первую. Каждый сам себе считает что ему выгоднее и удобнее.

  VASH написав:Розумію, що мабуть питання треба було піднімати у темі Сенс, але "наші питання" (6211 за кредитні) досить специфічні.

А какая тут специфика? Покупка, как покупка. Сенс на такое пока смотрит исключительно положительно.

  VASH написав:Так в мене і так вже відкита картка Cameleon на дружину, саме за неї я й "допитував" гуру цілу сторінку. Які можливості вона надає щодо обходу лімітів?

"на дружину" с отдельным счётом и "Доп. картка на імʼя дружини" - это две большие разницы :P Но вторую я бы тоже обходом лимитов не назвал.
