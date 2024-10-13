Додано: Суб 20 гру, 2025 00:01

Говорил с высоким специалистом Сенса в Киеве, спрашивал как Банку выгодно за кредитные позволять продавать овгз, ответил, что каждый 8-10 клиент забывает погасить кредитку или не докладывает достаточно собственных для маленьких процентов в РД, Банк списывает очень приличные проценты… Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.

Еще один знакомый попал из-за ICU, выводил два дня досрочку, не смог в Сенс вовремя погаситься.

Один раз в год есть вероятность попасть на проценты. Блекауты, кибератаки, сбои, ВОЙНА и тд.