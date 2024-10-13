|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:49
vadymbanker написав:
vadymbanker написав:Говорил с высоким специалистом Сенса в Киеве, спрашивал как Банку выгодно за кредитные позволять продавать овгз, ответил, что каждый 8-10 клиент забывает погасить кредитку или не докладывает достаточно собственных для маленьких процентов в РД, Банк списывает очень приличные проценты… Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.
Еще один знакомый попал из-за ICU, выводил два дня досрочку, не смог в Сенс вовремя погаситься.
Один раз в год есть вероятность попасть на проценты. Блекауты, кибератаки, сбои, ВОЙНА и тд.
Ну и конечно внушительный заработок на марже между покупкой и продажей овгз, Сенс зарабатывает когда мы досрочно продаем бумаги.
Головним моментом є маржа між купівлею/продажем, достроковий продаж - річ другорядна. Я також заробляю, коли продаю достроково Сенсу (після спливу терміну окупності)
Navegantes
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:50
Navegantes написав:
Головним моментом є маржа між купівлею/продажем, достроковий продаж - річ другорядна. Я також заробляю, коли продаю достроково Сенсу (після спливу терміну окупності)
Ви заробляєте на НКД, а банк заробляє інвестиційний прибуток.
vadymbanker
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:56
vadymbanker написав:
Ви заробляєте на НКД, а банк заробляє інвестиційний прибуток.
Не лише на НКД, я також можу заробляти на маржі між купівлею/продажем. Придбав по 19%, продав по 15.80%; придбав по 18.45%, продав по 16% і так далі
Navegantes
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:50
Може не по темі гілки напряму, але зайшов пару днів тому в веб Дії подивитися довідку про доходи, вибираю період чомусь останній місяць липень цього року, це в усіх так? Раніше не моніторив
mogicanin1986
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:00
mogicanin1986 написав:
Може не по темі гілки напряму, але зайшов пару днів тому в веб Дії подивитися довідку про доходи, вибираю період чомусь останній місяць липень цього року, це в усіх так?
Вообще никогда там не запрашивал, но зашёл из любопытства. Позволяет до октября 2025 года включительно. Вроде, как-то так и должно быть.
moveton
