Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 23:11

Дилер тут должен быть не при чём. Вообще коды нужно было привести, чтобы не гадать. Вангую, что такие:
"доходи від цінних паперів Мінфіну" - код 129. Это купон.
"Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами" - код 183. Инвестприбыль и есть. Обычно при продаже возникает, но может быть и при погашении.

Если не такие операции по факту были, значит дилер не те коды ставит. Это тоже бывает.

  mogicanin1986 написав:які ще боргові зобов'язання?

Все варианты 183 интересуют? ГуглоИИ выводит такое и оно похоже на правду:
Боргові зобов'язання Національного банку України (НБУ) – це зобов'язання перед фінансовими установами та урядом, що виникають, зокрема, через операції з
обов'язковими резервами банків (кошти, які комерційні банки тримають на рахунках у НБУ), а також через операції управління валютними резервами (наприклад, випуск ОВДП, що є боргом держави) та інші інструменти монетарної політики, спрямовані на підтримку цінової стабільності та ліквідності банківської системи.

Основні типи боргових зобов'язань НБУ:
- Зобов'язання за обов'язковими резервами: Комерційні банки зобов'язані тримати частину своїх коштів (депозитів) у вигляді резервів на коррахунках у НБУ. Цей інструмент впливає на ліквідність і кредитування, а зобов'язання НБУ виникає в моменти, коли банки можуть ці резерви використовувати або коли НБУ встановлює правила їх формування.
- Операції з державними цінними паперами (ОВДП): НБУ може випускати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) для залучення коштів, що є формою державного боргу, яким управляє НБУ, але це переважно функція Міністерства фінансів. Проте, НБУ може купувати ці папери на вторинному ринку, впливаючи на їхню дохідність, а також проводити операції з їх розміщення.
- Зобов'язання перед міжнародними партнерами: Це зобов'язання перед МВФ, Світовим Банком та іншими установами, пов'язані з міжнародною фінансовою допомогою для підтримки платіжного балансу та резервів України.
- Операції на міжбанківському ринку: Через операції рефінансування НБУ може надавати ліквідність банкам, що також створює зобов'язання, які погашаються згодом.
[/quote]
Дякую. Так, коди ті самі. Чи правильно я зрозумів, якщо достроково продати ОВДП то податкова в довідці про доходи вказує повністю всю суму дострокового продажу? Подивився в мене там п'ятизначна сума з'явилася за жовтень код 183
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 23:22

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:Чи правильно я зрозумів, якщо достроково продати ОВДП то податкова в довідці про доходи вказує повністю всю суму дострокового продажу? Подивився в мене там п'ятизначна сума з'явилася за жовтень код 183

Налоговая в данном случае - это передаст. Числа из отчёта дилера в справку. По-хорошему, дилер должен откуда-то взять стоимость этих бумаг при покупке, вычесть её из продажной и результат отрапортовать, как инвестприбыль. Вроде, Сенс так умеет. А какие-то дилеры с ОВГЗ не парятся и всю сумму продажи (её-то они точно знают, раз они купили) записывают, как прибыль. Так что может быть и так и так. Второе для продавшего приятнее - справка солиднее.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 23:25

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:Чи правильно я зрозумів, якщо достроково продати ОВДП то податкова в довідці про доходи вказує повністю всю суму дострокового продажу? Подивився в мене там п'ятизначна сума з'явилася за жовтень код 183

А де ви в Дії дивитесь, бачу тільки ОК-5 та ОК-7. У Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДПС України (основний документ підтвердження доходів) за кодом 183 вказує тільки отриманий прибуток
