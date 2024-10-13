|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:33
1finanсier написав:
Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо.
Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?
1finanсier написав:
Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.
Ну тогда, если волноваться конкретно за Фикс, полная неизвестность
С времён, когда эта акция появилась, по 237424 купона не было ещё. Скоро проверим.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6346
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:39
SAndriy1 написав:
Заради чого все це? На мільйоні заробити 5-8 тисяч?
Можно и несколько побольше, но не суть. А какой минимальный процент СВОЕГО заработка должен быть на ЧУЖОМ миллионе, чтобы имело смысл напрячься на несколько кликов?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6346
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
Додано: Пон 22 гру, 2025 11:20
moveton написав:
Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?
Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра.
"Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025"
Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 11:22
1finanсier написав: moveton написав: 1finanсier написав:
Ну це якщо взагалі дадуть змогу продати у день виплат купону. Чи у вас є досвід, що ICU в день виплат купону дає можливість клієнту продати ці ОВДП?
А чем день выплаты промежуточного купона такой особенный, что ожидается, что оно может быть не так? Это ж не день погашения, в который, наверное, уже не получится, но и то не факт.
Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.
Сенс також дає продати у день виплати купону
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 11:39
ICU знову не працює, чи то тільки в мене?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 556
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10424
|
|
|0
|10724
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15669
|
|