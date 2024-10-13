|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:39
SAndriy1 написав:
Заради чого все це? На мільйоні заробити 5-8 тисяч?
Можно и несколько побольше, но не суть. А какой минимальный процент СВОЕГО заработка должен быть на ЧУЖОМ миллионе, чтобы имело смысл напрячься на несколько кликов?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6351
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
Додано: Пон 22 гру, 2025 11:20
moveton написав:
Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?
Не дасть продати/купити ні сьогодні, ні завтра.
"Розраховується виплата %, купити або продати облігацію можна з 24/12/2025"
Але якщо створити заявку, наприклад, ще вчора ввечері, то сьогодні Сенс би її провів.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 11:22
1finanсier написав: moveton написав: 1finanсier написав:
Ну це якщо взагалі дадуть змогу продати у день виплат купону. Чи у вас є досвід, що ICU в день виплат купону дає можливість клієнту продати ці ОВДП?
А чем день выплаты промежуточного купона такой особенный, что ожидается, что оно может быть не так? Это ж не день погашения, в который, наверное, уже не получится, но и то не факт.
Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо. Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.
Сенс також дає продати у день виплати купону
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 11:39
ICU знову не працює, чи то тільки в мене?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 556
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:25
ukr0014959 написав:
ICU знову не працює, чи то тільки в мене?
Працює норм
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:23
Navegantes написав:
Сенс також дає продати у день виплати купону
Т.е. именно в день выплаты уже опять можно, а в предыдущие два - нет? Кучеряво.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6351
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:36
moveton написав: Navegantes написав:
Сенс також дає продати у день виплати купону
Т.е. именно в день выплаты уже опять можно, а в предыдущие два - нет? Кучеряво.
Стильно, модно
Подаєте заявку у неділю, продадуть по ціні понеділка, бо для системи це ще не понеділок, коли вже не можна купити/продати, а от вже після 00:01 понеділка система ставить шлагбаум і не піднімає його до середи
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 15:01
moveton написав: 1finanсier написав:
Ну не знаю, можна запитати наприклад ще в Сенсі, що у них там такого особливого, що два дні перед виплатою проміжного купону продати ті ОВДП неможливо.
Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?
1finanсier написав:
Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.
Ну тогда, если волноваться конкретно за Фикс, полная неизвестность
С времён, когда эта акция появилась, по 237424 купона не было ещё. Скоро проверим.
А что за Фикс волноваться? В день выплаты купона, а именно 24.12.25, цена бумаги упадёт на стоимость купона в 85,50 грн за минусом ежедневного бонуса для счастливых обладателей (что-то около 0,45 грн плюс-минус на 1 штуке). Прогнозная цена продажи Фикса на 24.12.25 - 1022,51 грн плюс-минус.
Вывод: хоть в день выплаты купона, хоть за день, хоть после, вы не заработаете в день больше ежедневного бонуса
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ВЕСЕЛЬЧАК У
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10447
|
|
|0
|10743
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15693
|
|