|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:36
SAndriy1 написав:
Втягиваешься, следить начинаешь за котировками, даты погашений не пропустить - это все время, которого сильно не хватает.
Ті, хто купує за кредитні, знаходять час щоб і слідкувати і гасити кредит вчасно. Це по суті являється тією роботою за яку вони отримують скромну винагороду.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 304
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 21:55
VASH написав: SAndriy1 написав:
Вопрос не в нескольких кликах, если уж быть точным. Втягиваешься, следить начинаешь за котировками, даты погашений не пропустить - это все время, которого сильно не хватает.
Таке враження наче вас (такого зайнятого) тут всі нав’язливо та настирливо агітують займатися такими дрібницями. Кожен приймає рішення особисто.
Якщо ви читали моє повідомлення, то я там запитав скільки на цьому можна заробити! Мене агітувати не потрібно - я купляю за свої)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1062
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10474
|
|
|0
|10773
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15722
|
|