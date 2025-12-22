greenozon написав:А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
з Депозитної картки, ніби пишуть, що тільки наявні кошти знімуть. Чи я щось не там дочитався?
А взагалі, віддалено банк поточні та картрахунки закриває ?
Сьогодні був у відділенні. По вашим питанням: - якщо на депо картці нуль, то знімати нічого не будуть, в мінус картку не загонять; - віддалено закривати рахунки обіцяють десь через місяць через Дія підпис, як воно на справді буде... я б від цього банку не дуже чекав таких інновацій, по словам менеджерів краще прийти у відділення для закриття. Сам сьогодні закрив депо рахунок та два з віртуальними картками (в гривні та доларі), що відкривав для каруселі, зі слів менеджерів все зникне з додатка через місяць. Залишив тільки рахунок, що використовувався для купівлі валютних ОВДП (для біржі, як його назвали працівники на словах), ще рік тому дуже гарно з ними працював, зараз зовсім нецікаво стало. Цього рахунку я не бачу в застосунку.
Підкажіть, хто дізнавався деталі. Є невеликий депозит (автоматично пролонгований), і є гроші на картці в сумі трохи більшій на на депозиті. Якщо зняти з картки частину суми щоб там стало менше ніж на депозиті, то комісію припинять нараховувати? І чи не планується примусове закриття пролонгованих депозитів найближчими місяцями?
Rebel написав:Є невеликий депозит (автоматично пролонгований), і є гроші на картці в сумі трохи більшій на на депозиті. Якщо зняти з картки частину суми щоб там стало менше ніж на депозиті, то комісію припинять нараховувати?
Відповідь є у тарифах. Там, доречі, дещо змінили умови, тепер 500 грн, якщо на картці більше 115% від суми депо станом на 1-ше число місяця.
Rebel написав:І чи не планується примусове закриття пролонгованих депозитів найближчими місяцями?
Для чого? Лонгація невеликих депо йде, вважайте, без відсотків, а далі позакривають відділення і можна буде далі стригти комісії на залишках тих, хто не розуміє натяків