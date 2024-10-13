|
Ринок ОВДП
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:28
vadymbanker написав: moveton написав: vadymbanker написав:
Продаєте облігації на хамелеон, дружина баче баланс хамелеона у себе автоматом, далі вона погашає свою кредитку і в сенсі і будь де.
Такое погашение кредитки - это перевод со счёта мужа на счёт жены (если, конечно, кредитка уже на её счёте). Сенс такое в лимит перевода на другого физика не считает? Забавно.
Не считает, в этом то и дело.
Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:42
Чи були вже сьогодні виплати купону по фіксу UA4000237424 на рахунок ІСU?
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:18
Уточніть, чи були сьогодні виплати купонів по Фіксу?
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:53
Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:10
ternofond написав:
Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?
За день до погашення продавав облігації безпосередньо у ICU Trade і отримував кошти на брокерський рахунок. Думаю, можна дати заявку на зміну рахунку для виплати купонів.
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:55
Цікавить саме можливість зарахування всіх планових виплат по заДіяних облігаціях, і купонів, і погашення по облігаціях, безпосередньо на брокерський рахунок, а не зміна рахунку. Завтра наберу підтримку, чи є така можливість
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:10
angra написав:
Колеги підкажіть, якщо купити 3-х річні а через місяць їх продавати проблем не виникає ?
Може я щось не розумію, але ви в мінус не звалитесь?
Маржа брокера ж
