Ринок ОВДП
Чет 25 гру, 2025 20:37

  ternofond написав:Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?

ніяк - за день продати достроково як опція, а поміняти мені сказали можна тільки на іншу дія карту
П'ят 26 гру, 2025 12:04

  angra написав: А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.

Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.

Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
П'ят 26 гру, 2025 14:30

  VASH написав:Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!

Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.
П'ят 26 гру, 2025 16:37

  won написав:
  angra написав: А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д .

Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.

Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.

Так, 54-х денний цикл ефективніший за 30-и денний, але ті недоотримані вами 0.15% можна вважати дякою банку за надану вам можливість безкоштовно користуватись його грошима.
П'ят 26 гру, 2025 17:00

  moveton написав:
  VASH написав:Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!

Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.

У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП
П'ят 26 гру, 2025 17:32

  moveton написав:
  VASH написав:Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!

Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту".


у моні СЕП враховується у ліміт ще з лютого 2025р.
П'ят 26 гру, 2025 18:09

купівля ОВДП на сайті Привату з кредитки Привату у грейсі без комісії ?
П'ят 26 гру, 2025 19:14

Re: Ринок ОВДП

Без коміса
