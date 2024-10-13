RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:55

  asti написав:Я вот читаю авторов выше и удивляюсь - зачем заводить такие деньги в ОВГЗ чтобы потом их даже мониным сэпом нельзя было вывести без объяснений с финмоном?! Купите себе недвижимость, сдайте и живите спокойно!

Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее :cry:
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:05

  moveton написав:
  asti написав:Я вот читаю авторов выше и удивляюсь - зачем заводить такие деньги в ОВГЗ чтобы потом их даже мониным сэпом нельзя было вывести без объяснений с финмоном?! Купите себе недвижимость, сдайте и живите спокойно!

Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее :cry:

Смешно.
Будет у вас недвижимость и не надо вам будет никаких кредитов, грейсов, финмонов...
...и будет вам счастье иными словами))
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:35

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП

Даже обновил приложение до верности. Нету там "інший документ". Дивиденды да, есть. Там заявлено, что нужно заливать такие ужасы:
Зображення
Их про ОВГЗ предоставить проблематично. Хотя, конечно, залить можно что попало. Что будет - это другой вопрос. Для формы "откуда деньги, которые уже на счёт пришли" (это другая форма и в ней вариантов побольше, хотя ОВГЗ тоже нет) мне в январе поддержка действительно говорила: "У такому разі можете завантажити в меню "дивіденди" з нашої сторони врахуємо, що документи пов'язані з виплатою облігацій". Причём потом один фиг ещё дополнительных кучку затребовала. Но формально пока все дремуче. Через поддержку может и есть больше вариантов и даже, чтобы для жены перевод разрешили (во всяком случае, когда постфактум летом проверяли, после дока, что жена, финмон успокоился).

https://mbnk.app/more/documents/financial
Це посилання мені підтримка Моно скинула, заходив там є додати інший документ.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:45

  mogicanin1986 написав:https://mbnk.app/more/documents/financial
Це посилання мені підтримка Моно скинула, заходив там є додати інший документ.

Секретная ссылка, однако. С теми двумя, что само приложение предлагает, не совпадает.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:04

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:https://mbnk.app/more/documents/financial
Це посилання мені підтримка Моно скинула, заходив там є додати інший документ.

Секретная ссылка, однако. С теми двумя, что само приложение предлагает, не совпадает.

Головне що таки є інші документи, побачили?
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:14

  mogicanin1986 написав:Головне що таки є інші документи, побачили?

Увидел, конечно. Только я не возражал, что где-то для чего-то существует форма с таким пунктом. Я говорил, что в форме в приложении, которая открывается на словах "Збiльшити сумму на мiсяц" всего три варианта: зарплата, доход и дивиденды.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:24

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:Головне що таки є інші документи, побачили?

Увидел, конечно. Только я не возражал, что где-то для чего-то существует форма с таким пунктом. Я говорил, что в форме в приложении, которая открывается на словах "Збiльшити сумму на мiсяц" всего три варианта: зарплата, доход и дивиденды.

Головне результат, ця форма не "для чего-то" а саме для надання документів для підтвердження походження коштів, я звертався в підтримку Моно з питанням чи приймуть вони довідку про доходи з податкової, ось і скинули це посилання, в додатку навіть не дивився які доки приймають. Звісно чудно чому в них різні форми для надання доків, але маємо те що маємо.
