RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1042104310441045>
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 19:07

VASH Виникне без всяких мабуть. Порахують з 01.11., якщо була заборгованість, до її погашення. Якщо на всі, то +6тис. Погасите, тоді знову грейс.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7225
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 20:12

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Виникне без всяких мабуть. Порахують з 01.11., якщо була заборгованість, до її погашення. Якщо на всі, то +6тис. Погасите, тоді знову грейс.

Подивився у застосунку дружини – сума до повного погашення з урахуванням відсотків становить 6848.01грн. Списання – в кінці місяця.
VASH
 
Повідомлень: 794
З нами з: 26.10.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 20:41

VASH Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7225
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:09

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.

Я правильно розумію, що ви вважаєте за доцільне чекати коли із погашеного кредитного ліміту спише борг, а вже потім користуватися залишком після його поповнення знову до 110000грн?
VASH
 
Повідомлень: 794
З нами з: 26.10.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:05

VASH На новий рік якраз все зійдеться.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7225
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 08:24

  VASH написав:
  Ой+ написав:Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.

Я правильно розумію, що ви вважаєте за доцільне чекати коли із погашеного кредитного ліміту спише борг, а вже потім користуватися залишком після його поповнення знову до 110000грн?

Якщо в кінці місяця (грудня, наприклад 31.12.25) спише борг то я знову "залізу" у кредитний ліміт та гасити борг треба буде до 23.01.26 (п"ятниця)... Так собі задум...
VASH
 
Повідомлень: 794
З нами з: 26.10.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:16

Re: Ринок ОВДП

Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Алексей77
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 04.12.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 12:18

  Navegantes написав:
  kkg написав:
  angra написав:Колеги підкажіть, якщо купити 3-х річні а через місяць їх продавати проблем не виникає ?

Може я щось не розумію, але ви в мінус не звалитесь?
Маржа брокера ж


За нинішнього спреду ASK/BID в 0.40-0.50 п.п. на трирічні папери за місяць можна й прибуток отримати.
1) 237556 (15/11/2028) у Сенса йдуть по 18.40% / 18.80%. 17 днів на окупність
2) 235782 (29/11/2028) у Привата йдуть по 18.50% / 19.00%. 22 дні на окупність (навіть 21 день, бо там різниця у ціні буде 1 коп - 26/12/25 берете по 1013,83 грн, 16/01/26 BID буде 1013,82 грн)


Вітаю!
А як можна подивитись приблизні п.п. ставки по сенс банку?
Всюди є рекомендація не крутити на кредитні старші 2-3 місяців, а зараз доступний тільки Джарилгач UA4000231559 до 10.06.2026, хочу зрозуміти чи варто закупатись цими.
Cellardoor
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.12.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:01

  Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?

Ультра в привате это что?
WallNutPen
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:12

Re: Ринок ОВДП

  Cellardoor написав:А як можна подивитись приблизні п.п. ставки по сенс банку?

Приблизительные сложнее :D Нужно в начале по данным приложения посчитать абсолютно точно, а потом приближать. Например:
Зображення
Подставляем график выплат ISIN UA4000231559 во всем известный калькулятор (там даже уже справочник есть и не обязательно этот график в SSA смотреть и руками вбивать), ставим базовые цены в 1013.96 и 1007.60. Видим 14.00% / 15.50%.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
  #<1 ... 1042104310441045>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 10973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 11219
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 16141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5222)
29.12.2025 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.