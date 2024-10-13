angra написав:Колеги підкажіть, якщо купити 3-х річні а через місяць їх продавати проблем не виникає ?
Може я щось не розумію, але ви в мінус не звалитесь? Маржа брокера ж
За нинішнього спреду ASK/BID в 0.40-0.50 п.п. на трирічні папери за місяць можна й прибуток отримати. 1) 237556 (15/11/2028) у Сенса йдуть по 18.40% / 18.80%. 17 днів на окупність 2) 235782 (29/11/2028) у Привата йдуть по 18.50% / 19.00%. 22 дні на окупність (навіть 21 день, бо там різниця у ціні буде 1 коп - 26/12/25 берете по 1013,83 грн, 16/01/26 BID буде 1013,82 грн)
Вітаю! А як можна подивитись приблизні п.п. ставки по сенс банку? Всюди є рекомендація не крутити на кредитні старші 2-3 місяців, а зараз доступний тільки Джарилгач UA4000231559 до 10.06.2026, хочу зрозуміти чи варто закупатись цими.
Приблизительные сложнее Нужно в начале по данным приложения посчитать абсолютно точно, а потом приближать. Например: Подставляем график выплат ISIN UA4000231559 во всем известный калькулятор (там даже уже справочник есть и не обязательно этот график в SSA смотреть и руками вбивать), ставим базовые цены в 1013.96 и 1007.60. Видим 14.00% / 15.50%.