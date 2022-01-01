RSS
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:18

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?


А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися :D

Да, но я атипичный клиент банков - деньги лежат, и мы с банком друг друга не беспокоим 😁

Валютні депо?
Investor_K
Повідомлень: 11189
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 00:26

  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?

користуюсь, непоганий додаток, на голову вище отої поробки Кредо
Повідомлень: 265
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:53

  Investor_K написав:З преміальними картаами наче можна безкоштовно обслуговуватись в лаунж зонах деяких аеропортів. Хтось пробував?


Регулярно користуюсь, дуже класна штука. Правда юзаю для цього картки сенса
Повідомлень: 562
З нами з: 05.01.16
Подякував: 24 раз.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:54

  emeta написав:
  Investor_K написав:
  emeta написав:Одумались немцы
РКО с Classic скасовується з грудня

То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?


вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний


То можна вже 15К з ощадного виводити?
Повідомлень: 562
З нами з: 05.01.16
Подякував: 24 раз.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:42

  ukr0014959 написав:
  emeta написав:вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний

То можна вже 15К з ощадного виводити?
можна
Повідомлень: 265
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 11:52

  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?

Это не Приват 24, отстой полный , шо то не доделанное а опа еще в том шо они сєкономили и удалили вэбстраницу , тоесть с компа нету, пожалели денег . А юрлица только с компа так как на приложение пожалели денег

п.с. я с Кредо лет 10 наверное, всё было хорошо , но то шо в последнее время происходит , это похоже внедрился враг
Vadim_
Повідомлень: 4259
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:09

  Vadim_ написав:
  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?

Это не Приват 24, отстой полный , шо то не доделанное а опа еще в том шо они сєкономили и удалили вэбстраницу , тоесть с компа нету, пожалели денег . А юрлица только с компа так как на приложение пожалели денег

п.с. я с Кредо лет 10 наверное, всё было хорошо , но то шо в последнее время происходит , это похоже внедрился враг


а що саме вам не вистачає в новому додатку прокредиту? як на мене, то СЕП є, управління вкладами і ощадними рахунками є, формування виписки є, обмін валют є, листи показує – вистачає. і СЕП безкоштовний, а не так як в приваті😉
і веб теж залишився і ніяких дзвіночків про його відключення не було
Повідомлень: 265
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:51

  24589 написав:
  Vadim_ написав:
  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?

Это не Приват 24, отстой полный , шо то не доделанное а опа еще в том шо они сєкономили и удалили вэбстраницу , тоесть с компа нету, пожалели денег . А юрлица только с компа так как на приложение пожалели денег

п.с. я с Кредо лет 10 наверное, всё было хорошо , но то шо в последнее время происходит , это похоже внедрился враг


а що саме вам не вистачає в новому додатку прокредиту? як на мене, то СЕП є, управління вкладами і ощадними рахунками є, формування виписки є, обмін валют є, листи показує – вистачає. і СЕП безкоштовний, а не так як в приваті😉
і веб теж залишився і ніяких дзвіночків про його відключення не було

ВИБАЧАЮСЬ , переплутав з Кредо Банк
Кредо отличный банк , я с ним более 10 лет,но последние нововведения это от врагов "помощь"
Vadim_
Повідомлень: 4259
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
