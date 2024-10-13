RSS
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:20

  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?

Ультра в привате это что?

Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
angra
 
Повідомлень: 307
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
