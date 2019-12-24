|
|
|
Sense Bank
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:38
sergia написав:
Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.
Amethyst
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 12:58
Amethyst написав: sergia написав:
Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.
звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.
sergia
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:14
sergia написав: Amethyst написав: sergia написав:
Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.
звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.
Ааа, ну такий депо по закінченню заберете у касі без всяких карток
Amethyst
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:30
Solar_simfi написав:
з Привітами
А что это за зверь, напомните, пожалуйста?
Arien
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:58
Привіт
Arien написав: Solar_simfi написав:
з Привітами
А что это за зверь, напомните, пожалуйста?
-- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.
У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6%
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ
Amethyst
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:40
sergia написав: Amethyst написав: sergia написав:
Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.
звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.
Це 1000 ойро в вас "дріб'язок"?
M-Audio
Amethyst
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:29
M-Audio написав:
Це 1000 ойро в вас "дріб'язок"?
Учитывая всеобщий стон о совсем не дающих жить лимитах в 100к грн в месяц - пыль же
moveton
