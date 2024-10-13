|
Ринок ОВДП
Додано: Пон 29 гру, 2025 14:20
WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:51
WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Извиняюсь универсальная
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:54
angra написав: WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
т.е в Привате можно с утра продать и ближе к вечеру уже погасить кридитку Уни переводом с КДВ без комиссии верно? Т.е день в день без проблем
