Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 гру, 2025 14:20
WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:51
WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Извиняюсь универсальная
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:54
angra написав: WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
т.е в Привате можно с утра продать и ближе к вечеру уже погасить кридитку Уни переводом с КДВ без комиссии верно? Т.е день в день без проблем
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:42
Алексей77 написав:
т.е в Привате можно с утра продать и ближе к вечеру уже погасить кридитку Уни переводом с КДВ без комиссии верно? Т.е день в день без проблем
Все вірно, день в день. Але краще це робити 24-го, а то раптом проблеми з інтернетом чи ще якісь.
Додано: Вів 30 гру, 2025 08:35
VASH написав: VASH написав: Ой+ написав:
Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.
Я правильно розумію, що ви вважаєте за доцільне чекати коли із погашеного кредитного ліміту спише борг, а вже потім користуватися залишком після його поповнення знову до 110000грн?
Якщо в кінці місяця (грудня, наприклад 31.12.25) спише борг то я знову "залізу" у кредитний ліміт та гасити борг треба буде до 23.01.26 (п"ятниця)... Так собі задум...
Задум наступний - загасили би 60 із 110, зняли би 50 з комісією 2к і догасилися. % за ОВДП перекрили би комісію. А так маєте орієнтовно мінус 4 тис. Так, 50-ку потрібно було би загасити в січні, але і так вже проплатили. У цій ситуації кращого виходу не бачу.
2
4
Додано: Вів 30 гру, 2025 16:03
won написав: angra написав:
А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д
Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць
Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
Упсс. Приват відновить продаж ОВДП 05.01
