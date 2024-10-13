RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:20

  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?

Ультра в привате это что?

Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:51

  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?

Ультра в привате это что?

Извиняюсь универсальная
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:54

  angra написав:
  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?

Ультра в привате это что?

Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.

т.е в Привате можно с утра продать и ближе к вечеру уже погасить кридитку Уни переводом с КДВ без комиссии верно? Т.е день в день без проблем
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:42

  Алексей77 написав:т.е в Привате можно с утра продать и ближе к вечеру уже погасить кридитку Уни переводом с КДВ без комиссии верно? Т.е день в день без проблем

Все вірно, день в день. Але краще це робити 24-го, а то раптом проблеми з інтернетом чи ще якісь.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 08:35

  VASH написав:
  VASH написав:
  Ой+ написав:Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.

Я правильно розумію, що ви вважаєте за доцільне чекати коли із погашеного кредитного ліміту спише борг, а вже потім користуватися залишком після його поповнення знову до 110000грн?

Якщо в кінці місяця (грудня, наприклад 31.12.25) спише борг то я знову "залізу" у кредитний ліміт та гасити борг треба буде до 23.01.26 (п"ятниця)... Так собі задум...

Задум наступний - загасили би 60 із 110, зняли би 50 з комісією 2к і догасилися. % за ОВДП перекрили би комісію. А так маєте орієнтовно мінус 4 тис. Так, 50-ку потрібно було би загасити в січні, але і так вже проплатили. У цій ситуації кращого виходу не бачу.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 16:03

  won написав:
  angra написав: А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д

Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць
Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.

Упсс. Приват відновить продаж ОВДП 05.01
