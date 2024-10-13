Так, как в его справке написано? Судя по описанию, простенькая биржа. Комис по ОВГЗ 0.1% с участника. Более-менее гуманно. Дело хорошее, только с ликвидностью на текущий момент не понятно. Именно руками выставлять цену и каждый день корректировать на НКД - я бы повесился.
Панове, потрібна консультація пенсіонерів. Нещодавно порадив родичу-пенсіонеру для підтвердження доходів зробити довідку з податкової про "суми виплачених доходів". І все начебто чудово - навіть найменші кешбеки, каже, відібражаються, але! доходу у вигляді пенсії там чомусь нема. Це так і повино бути? Як тоді надати підтвердження банку, що є ще дохід з пенсії у такому то розмірі? На власному прикладі не можу перевірити, бо не пенсіонер. Може хтось з пенсіонерів тут є, щось підкажуть по цьому - чому не відображається пенсія в довідці про доходи з податкової, і раптом, якщо так і повино бути, то в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати?
в личном кабинете на сайте ПФУ можно сделать справку/выписку. В налоговой отображаются только налогооблагаемые доходы.