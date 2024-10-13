RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1044104510461047
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 19:16

Re: Ринок ОВДП

  J написав:хтось знає шо це і як працює ?

Так, как в его справке написано? Судя по описанию, простенькая биржа. Комис по ОВГЗ 0.1% с участника. Более-менее гуманно. Дело хорошее, только с ликвидностью на текущий момент не понятно. Именно руками выставлять цену и каждый день корректировать на НКД - я бы повесился.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6409
З нами з: 23.03.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:30

Re: Ринок ОВДП

Панове, потрібна консультація пенсіонерів. Нещодавно порадив родичу-пенсіонеру для підтвердження доходів зробити довідку з податкової про "суми виплачених доходів". І все начебто чудово - навіть найменші кешбеки, каже, відібражаються, але! доходу у вигляді пенсії там чомусь нема. Це так і повино бути? Як тоді надати підтвердження банку, що є ще дохід з пенсії у такому то розмірі? На власному прикладі не можу перевірити, бо не пенсіонер. Може хтось з пенсіонерів тут є, щось підкажуть по цьому - чому не відображається пенсія в довідці про доходи з податкової, і раптом, якщо так і повино бути, то в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 02.09.19
Подякував: 383 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:35

  1finanсier написав:Панове, потрібна консультація пенсіонерів. Нещодавно порадив родичу-пенсіонеру для підтвердження доходів зробити довідку з податкової про "суми виплачених доходів". І все начебто чудово - навіть найменші кешбеки, каже, відібражаються, але! доходу у вигляді пенсії там чомусь нема. Це так і повино бути? Як тоді надати підтвердження банку, що є ще дохід з пенсії у такому то розмірі? На власному прикладі не можу перевірити, бо не пенсіонер. Може хтось з пенсіонерів тут є, щось підкажуть по цьому - чому не відображається пенсія в довідці про доходи з податкової, і раптом, якщо так і повино бути, то в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати?

в личном кабинете на сайте ПФУ можно сделать справку/выписку. В налоговой отображаются только налогооблагаемые доходы.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1044104510461047
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 11130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 11360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 16299
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10463)
02.01.2026 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.