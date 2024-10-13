Так, как в его справке написано? Судя по описанию, простенькая биржа. Комис по ОВГЗ 0.1% с участника. Более-менее гуманно. Дело хорошее, только с ликвидностью на текущий момент не понятно. Именно руками выставлять цену и каждый день корректировать на НКД - я бы повесился.
Панове, потрібна консультація пенсіонерів. Нещодавно порадив родичу-пенсіонеру для підтвердження доходів зробити довідку з податкової про "суми виплачених доходів". І все начебто чудово - навіть найменші кешбеки, каже, відібражаються, але! доходу у вигляді пенсії там чомусь нема. Це так і повино бути? Як тоді надати підтвердження банку, що є ще дохід з пенсії у такому то розмірі? На власному прикладі не можу перевірити, бо не пенсіонер. Може хтось з пенсіонерів тут є, щось підкажуть по цьому - чому не відображається пенсія в довідці про доходи з податкової, і раптом, якщо так і повино бути, то в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати?
в личном кабинете на сайте ПФУ можно сделать справку/выписку. В налоговой отображаются только налогооблагаемые доходы.
В Дії можна замовити довідку про доходи пенсіонера, вродь там пенсія вказується, є ще довідки Ок 5 та Ок7 якась з них чисто для пенсіонерів
Зайдіть на портал Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/ через КЕП або Дія підпис. Зліва трохи вниз вибираєте "Запит на отримання електронних документів" Далі "Довідка про доходи пенсіонера" і вибираєте потрібний період.
Приблизительные сложнее Нужно в начале по данным приложения посчитать абсолютно точно, а потом приближать. Например: Подставляем график выплат ISIN UA4000231559 во всем известный калькулятор (там даже уже справочник есть и не обязательно этот график в SSA смотреть и руками вбивать), ставим базовые цены в 1013.96 и 1007.60. Видим 14.00% / 15.50%.
Дякую! Але я якщо чесно мав на увазі інше, просто сформулював неправильно. Як вичислити на скільки кожен день змінюється вартість купівлі/продажу облігації, щоб зрозуміти за скільки вона вийде в плюс і чи варто купляти за кредитні на період менше місяця наприклад, або чекати початку місяця, щоб використати 55 днів пільгового періоду Привата.
Cellardoor написав:Як вичислити на скільки кожен день змінюється вартість купівлі/продажу облігації
Вопрос аналогичен: "как вычислить на сколько каждый день изменяется ASK/BID доллара". Оно ж в разные дни по-разному. На прошлые даты можно узнать вычитанием цен соседних дней. На будущие это не знает даже дилер, который цены задаёт. "смотря по тому какая конъюнктура будет" (C) "Спортлото-82". Можно попробовать спрогнозировать в том же калькуляторе на основе доходности, вычисленной в предыдущем посте. Можно пару дней последить за ценами и предположить, что дальше будет такими же шагами. Но это всё писями по воде...