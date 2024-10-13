|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 січ, 2026 20:01
J написав: Navegantes написав:
Вичисляється по формулі. Цікавлять якісь конкретні ОВДП? По Сенсу деякі приклади (на пару копійок ціна може "плавати"):
1) 230809 (13% / 14.5%) - 0,37 / 0,41 грн. Тобто ціна ASK зростає щодня на 0,37 грн, BID - 0.41 грн. Окупність 8 днів
по якій формулі з "230809 (13% / 14.5%)"
можно отримати "0,37 / 0,41 грн."
?
=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення
Розраховуєте ціну ASK/BID на конкретну дату. Потім міняєте дату + 1 і бачите різницю у ціні з попереднім днем. ASK на 05/01 - 1057.87, на 06/01 - 1058.24; аналогічно по BID (1054.83 / 1055.24)
На 09/02-10/02 ASK буде 1070.89 - 1071.26; BID буде 1069.28 - 1069.70 (0.37 / 0.42)
2
1
Додано: Нед 04 січ, 2026 02:15
Navegantes написав:
=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення
Вычислить формулу, конечно, можно любую, но стоит упомянуть, что эта для известной SIM доходности (потому, что без округления это определение SIM доходности и есть) и в "погашение" нужно включать все будущие выплаты от текущей даты, а не только в день погашения.
3
8
1
Додано: Нед 04 січ, 2026 07:48
moveton написав: Navegantes написав:
=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення
Вычислить формулу, конечно, можно любую, но стоит упомянуть, что эта для известной SIM доходности (потому, что без округления это определение SIM доходности и есть) и в "погашение" нужно включать все будущие выплаты от текущей даты, а не только в день погашения.
Було питання по конкретному паперу (230809), надано конкретну відповідь. Є зауваження по цьому?
Зрозуміло без додаткових пояснень, що там де є проміжні виплати купонів застосовується інша формула (XNPV)
2
1
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:16
Navegantes написав:
Було питання по конкретному паперу (230809), надано конкретну відповідь. Є зауваження по цьому?
У меня-то нет, но я бы обратил внимание, что она только для этой и пригодна. Исходный вопрос был без ограничения по ISIN.
Navegantes написав:
Зрозуміло без додаткових пояснень, що там де є проміжні виплати купонів застосовується інша формула (XNPV)
Так и формула-то очевидна. Знаний шестого класса средней школы для её вывода достаточно. Но спрашивают же
3
8
1
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:44
moveton написав: Navegantes написав:
Було питання по конкретному паперу (230809), надано конкретну відповідь. Є зауваження по цьому?
У меня-то нет, но я бы обратил внимание, что она только для этой и пригодна. Исходный вопрос был без ограничения по ISIN.
Navegantes написав:
Зрозуміло без додаткових пояснень, що там де є проміжні виплати купонів застосовується інша формула (XNPV)
Так и формула-то очевидна. Знаний шестого класса средней школы для её вывода достаточно. Но спрашивают же
1) Є ж певна хронологія питань/коментарів. У початковому питанні не було конкретики по ISIN, але потім був мій коментар "Чи цікавить конкретний папір" і надані приклади для різних ISIN з різними % та строками погашення. Користувач J запитав по конкретному паперу, отримав конкретну робочу формулу.
2) Ви, напевне, вчились у чудовій школі/гімназії/колегії, якщо вам у шостому класі розрахунок чистої приведеної вартості пояснювали
2
1
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:03
Cellardoor написав:
Але я якщо чесно мав на увазі інше, просто сформулював неправильно.
Як вичислити на скільки кожен день змінюється вартість купівлі/продажу облігації, щоб зрозуміти за скільки вона вийде в плюс і чи варто купляти за кредитні на період менше місяця наприклад, або чекати початку місяця, щоб використати 55 днів пільгового періоду Привата.
Відповідь на другу частину питання можна побачити вище
angra написав: won написав: angra написав:
А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д .
Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.
Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
Так, 54-х денний цикл ефективніший за 30-и денний, але ті недоотримані вами 0.15% можна вважати дякою банку за надану вам можливість безкоштовно користуватись його грошима.
