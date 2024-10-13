|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:10
J написав:
і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ?
Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут.
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:39
moveton написав: J написав:
і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ?
Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут.
Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?
В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років
Додано: Суб 10 січ, 2026 23:05
mogicanin1986 написав:
Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?
Такие детали лучше у поддержки (support@icu.ua
) уточнить. А есть большая разница?
mogicanin1986 написав:
В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років
У ICU да, сравнительно мягкие условия. За 10 лет можно. Но не больше. Например, доходы от ценных бумаг (причём для них нужна именно банковская, а не брокерская выписка) уже через 5 лет превращаются в тыкву и в целом таких пятилетних доходов большинство. Вот, что сейчас их бот говорит:
Для підтвердження доходів та підняття інвестиційного ліміту ви можете надати наступні документи на електронну адресу onboarding@icu.ua
з вашої е-mail адреси, яку ви використали при реєстрації в ICU:
1. Декларація про майновий стан та доходи (за останні 10 років);
2. Довідка з ПФУ (Форма ОК-7, може бути завантажена із застосунку Дія) (за останні 10 років);
3. Довідка з місця роботи про виплачену з/п або виписка з банку про зарахування (не більше 10 років);
4. Податкова декларація ФОП з квитанцією або відміткою про отримання (за останні 10 років);
5. Довідка/відомості з податкових органів про отримані доходи (за останні 10 років);
6. Свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує отримання грошових коштів строк давності не більше 5 років;
7. Договір дарування (строк давності не більше 5 років);
8. Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо строк давності не більше 5 років;
9. Документ, що підтверджує виплату страхового відшкодування по договору страхування (строк давності не більше 5 років);
10. Документ, що підтверджує факт виплати дивідендів та інших доходів за ЦП – виписка про рух коштів на банківському рахунку (строк давності не більше 5 років);
11. Документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності - строк давності не більше 5 років;
12. Договір найму/оренди житлового або нежитлового приміщення, та документів, що свідчать про фактичне отримання орендної плати – строк давності не більше 5 років;
13. Довідка/виписка з банківського рахунку з інформацією про суму виплачених відсотків за договором банківського вкладу – строк давності договору не більше 5 років;
14. Виграш в лотерею з документальним підтвердженням виплати виграшу (строк давності не більше 5 років).
У разі наявності інших документів, також надішліть їх на розгляд.
Причём рассмотр может быть очень творческим. Не знаю, как ICU, а Сенс, который тоже за 10 лет принимал, после платной справки из Привата, что за 10 лет мне было в виде процентов за депо выплачено N денег, сказал: "Молодец! А теперь давай справку, что все эти депо были на белые деньги, иначе не щитово".
Додано: Нед 11 січ, 2026 10:10
А как в плане финмона у Универа?
До 400 без проблем?
Хочу поюзать через Дию))
Додано: Нед 11 січ, 2026 10:19
asti написав:
А как в плане финмона у Универа?
До 400 без проблем?
Как и у остальных брокеров - отсутствует. Умолчательный инвестлимит, как я помню, тоже 400к, да.
Додано: Нед 11 січ, 2026 10:33
moveton написав: mogicanin1986 написав:
Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?
Такие детали лучше у поддержки (support@icu.ua
) уточнить. А есть большая разница?
Як на мене є різниця: наприклад людина не впевнена що ії доки прийме брокер, при цьому не прослідкувала та переказала більшу суму. Якщо гроші повернуть назад, то це добре, а якщо заблокують і потім ще доки для підтвердження звідки кошти не влаштують брокера тоді як це буде вирішуватися?
Додано: Нед 11 січ, 2026 11:06
mogicanin1986 написав:
Як на мене є різниця: наприклад людина не впевнена що ії доки прийме брокер, при цьому не прослідкувала та переказала більшу суму. Якщо гроші повернуть назад, то це добре, а якщо заблокують і потім ще доки для підтвердження звідки кошти не влаштують брокера тоді як це буде вирішуватися?
Разговор был больше о деталях вернёт ли полностью перевод или только ту сумму, которая превышает лимит. Могут ли заморозить до бесконечности... Бот ICU выражается обтекаемо:
Якщо сума поповнення перевищить інвестиційний ліміт у 400 тисяч гривень або суму, на яку раніше були надані документи про джерела походження коштів, ваші кошти можуть бути заблоковані. Відповідно до законодавства, ICU зобов'язано уточнювати джерело походження коштів, якщо їх сума перевищує встановлений ліміт.
Для зняття блокування вам потрібно надати документи, що підтверджують ваші доходи, через особистий кабінет ICU Trade. Це можна зробити в розділі «Торгівельні ліміти». Після обробки запиту ваш ліміт буде перераховано згідно наданих документів.
Якщо поповнення перевищило встановлений інвестиційний ліміт і необхідні документи не були надані, вам слід звернутися до представників ICU для уточнення деталей та можливості повернення коштів. Напишіть запит на електронну адресу підтримки, зазначивши всі відповідні деталі операції. Спеціалісти ICU зможуть надати конкретну інформацію щодо можливих дій у вашій ситуації.
IMHO, брокеру рациональнее вернуть, если документы не устроили, чем портить себе репутацию заморозками. Закон не требует выяснять происхождения средств, если они не приняты. Его как раз банки нарушают, когда надолго морозят, а соответствующие госорганы в известность не ставят. Но лучше уточнить у человеческой поддержки, конечно, если так важно.
Вообще последовательность действий клиента странная. За попытку дать доки не бьют и умолчательный лимит не понижают. Не нужно никакой уверенности. Нужно просто заранее прислать доки и узнать что получилось. Ну а потом, конечно, желательно следить, чтобы не закинуть лишку, а не мучить себя и брокера возвратами. Мне кажется, что человек, который не уложится даже в 400к - это не 10+ лет пенсионерка в маразме и ему проследить не сложно.
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:00
Документи, що підтверджують інші типи доходів
Виписка з АТ "СЕНС БАНК" про суму нарахованих відсотків за депозитними договорами, відсотки за розміщеними ОВДП — за умови підтвердження зняття готівкових коштів, після зарахування відсотків на поточний рахунок.
Якщо я заберу дохід СЕПом - то це не дохід ?
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:16
angra написав: Navegantes написав:
Не знаю жодної людини, яка б підходила під ваш опис. Все життя працювати, відкладати собі на старість по $30-40, а потім раптом прийняти рішення інвестувати значну суму (як для людини, яка все життя відкладала) в ОВДП. Сюжет для драми, але я драми не пишу)
Ось вам реальний приклад з життя реальної людини. В 2001 році поїхала в Португалію на заробітки, за 3 роки заробила 20К Євро. Половину з того часу розтратила, а половина ще є. Питання: чи будуть доказом що гроші чесно зароблені контракт з фірмою і щомісячні виписки про отриману зарплату в тих далеких 2001-2004 роках ?
а ці всі кошти двадцать останніх років де у неї були? Під матросом? І тут людина через двадцать років вирішила їх дістати і понести в банк? Просто цікаво, що у неї змінилося, що двадцать років не хотіла гроші ніде світити, а зараз захотіла?
