Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:17
J написав:
ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%
Нехай так і пояснить, слово в слово
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:32
Navegantes написав: J написав:
ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%
Нехай так і пояснить, слово в слово
А толку? Мне Приват депозит, который в нём самом потихонечку накапливался 15-20 лет, не считал достойным доверия источником для покупки ОВГЗ. Потому, что "Мы у вас при пополнении депо справок не спрашивали и поэтому не знаем насколько деньги белые. А теперь эти справки уже не примем потому, что старше двух лет не считаются". И AFAIK во всех банках так. Что уж тут говорить про деньги, которые в других банках лежали.
А что произошло, что деньги после многолетнего отлёживания на последовательных депо захотелось перенести в ОВГЗ, как раз очевидно: ставки по валютным депо упали до 0.01% минус налоги.
3
8
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:38
moveton написав: Navegantes написав: J написав:
ну лежало у людини по 1к в 10 банках під 1% річних,
тепер хоче все покласти в один приват в валютні ОВДП під 3%
Нехай так і пояснить, слово в слово
А толку? Мне Приват депозит, который в нём самом потихонечку накапливался 15-20 лет, не считал достойным доверия источником для покупки ОВГЗ. Потому, что "Мы у вас при пополнении депо справок не спрашивали и поэтому не знаем насколько деньги белые. А теперь эти справки уже не примем потому, что старше двух лет не считаются". И AFAIK во всех банках так. Что уж тут говорить про деньги, которые в других банках лежали.
А что произошло, что деньги было решено с депо перенести в ОВГЗ, как раз очевидно: ставки по валютным депо упали до 0.01% минус налоги.
Ви мали б відрізняти "стьоб" від усього іншого...
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:44
Navegantes написав:
Ви мали б розрізняти "стьоб" від усього іншого...
Надо таг ставить. С нашим финмоном что угодно может серьёзным оказаться
Даже у нас ещё не все приняли, что почернение белого дохода со временем - это не стёб. Ну или, что у нас финучреждениям так стебаться над клиентами не только можно, но НБУ даже заставляет.
3
8
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:50
moveton написав:
Мне Приват депозит, который в нём самом потихонечку накапливался 15-20 лет, не считал достойным доверия источником для покупки ОВГЗ. Потому, что "Мы у вас при пополнении депо справок не спрашивали и поэтому не знаем насколько деньги белые. А теперь эти справки уже не примем потому, что старше двух лет не считаются".
Така позиція банку є нікчемною. "Не спрашивали справок" - то є ваші, ПриватБанку, проблеми, потрібно були питати, якщо були сумніви
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:59
Navegantes написав:
Така позиція банку є нікчемною. "Не спрашивали справок" - то є ваші, ПриватБанку, проблеми, потрібно були питати, якщо були сумніви
Никчёмной в отношении чего? Не отдавать мне эти деньги - наверное, но он не отказывался (хотя говорят, что теперь и в более других банках и это может быть интересным). А отказаться продавать ОВГЗ субъекту, который чем-то показался недостаточно достойным этой высокой услуги, продавец всегда может. Позиция издевательская, но законная.
3
8
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:25
Amethyst написав: candidat написав:
ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять
Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней
Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет
РиХлаМент!
Соромлюся спитати, щодо ІКУ «Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет»
- це за умов, що облігації попередньо продані та гроші вже на рахунку? Реально ж продати ОВДП у ІКУ можна тільки після відкриття торгової сесії, тобто очікувати на їх очікування з 16 до 20. Особисто з ІКУ достроково продаю напередодні. У тому місяці корпоратив 25 грудня обійшовся у 7 штук на користь Привату (частково не загасив КЛ).
Востаннє редагувалось VASH
в Нед 11 січ, 2026 15:42, всього редагувалось 1 раз.
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:28
moveton написав: Navegantes написав:
Така позиція банку є нікчемною. "Не спрашивали справок" - то є ваші, ПриватБанку, проблеми, потрібно були питати, якщо були сумніви
Никчёмной в отношении чего? Не отдавать мне эти деньги - наверное, но он не отказывался (хотя говорят, что теперь и в более других банках и это может быть интересным). А отказаться продавать ОВГЗ субъекту, который чем-то показался недостаточно достойным этой высокой услуги, продавец всегда может. Позиция издевательская, но законная.
Ну не може банк просто так відмовити мені в якійсь послузі (в тому числі придбання ОВДП), посилаючись на якісь свої нікчемні вимоги.
- Кошти на рахунку є?
- Є
- На момент внесення цих коштів на рахунок (готівковим або безготівковим шляхом) були питання до них?
- Ні, не було.
Ну то чому тоді банк мені зараз відмовляє у... вставити потрібне
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:38
VASH написав: Amethyst написав: candidat написав:
ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять
Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней
Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет
РиХлаМент!
Соромлюся спитати, щодо ІКУ «Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет»
- це за умов, що облігації попередньо продані та гроші вже на рахунку? Реально ж продати ОВДП у ІКУ можна тільки після відкриття торгової сесії, тобто очікувати на їх очікування з 16 до 20. Особисто з ІКУ достроково продаю напередодні. У тому місяці корпоратив 25 грудня обійшовся у 8 штук на користь Привату (частково не загасив КЛ).
Я продаю в ІКУ до 12.00, кошти отримую між 17.00-18.00. Якщо мова про виведення купону, то тут навіть швидше. В четвер вранці заявка на вивід - близько 12-13 кошти на рахунку.
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:44
Navegantes
Дякую, спробую
