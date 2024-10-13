|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 11 січ, 2026 16:08
Navegantes написав:
Ну не може банк просто так відмовити мені в якійсь послузі (в тому числі придбання ОВДП), посилаючись на якісь свої нікчемні вимоги.
- Кошти на рахунку є?
- Є
- На момент внесення цих коштів на рахунок (готівковим або безготівковим шляхом) були питання до них?
- Ні, не було.
Ну то чому тоді банк мені зараз відмовляє у... вставити потрібне
Потому, что у банка правила, что для этой услуги кроме денег на счету нужно ещё что-то. Может хоть малиновые штаны требовать. Какой закон ему это запрещает? Вот и требуют что попало. Можно, конечно, с таким отказом сходить в суд, но я пока не слышал, чтобы кто-то такое дело выиграл и даже начинал. Причём в 2021 Приват это скрывал (говорили только приватно в отделении, когда ты такой, начитавшийся рекламы на их сайте, приходил и бодро говорил, что хочешь присоединиться к элите), а сейчас и открыто лежит список что нужно предоставить кроме денег и старого депозита там в вариантах нет. А тот, кого в этот список ткнут носом и откажут, может себе думать, что позиция никчемна.
Додано: Нед 11 січ, 2026 16:44
Намагаюся зареєструватися у застосунку ІCU банку – постійно видає «невідому помилку» вже на вході. Вже кілька разів перевстановлював застосунок. Ну то завтра можна з’ясувати за телефоном.
От цікавить - наявний підтверджений актуальний ліміт із 7-ми значним значенням у ІCU не є підтвердженням для реєстрації у ІCU банку? Чи знов буде вимагати вантажити купу документів?
Додано: Нед 11 січ, 2026 16:52
VASH написав:
От цікавить - наявний підтверджений актуальний ліміт із 7-ми значним значенням у ІCU не є підтвердженням для реєстрації у ІCU банку? Чи знов буде вимагати вантажити купу документів?
Будет, конечно. Банк сам по себе, дилер ЦБ сам по себе.
Додано: Нед 11 січ, 2026 17:02
Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Додано: Нед 11 січ, 2026 18:40
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Я пользуюсь. Открывал переходом из Дии при покупке облиг. До этого в КД были только дебетки, которые в свое время открывал для валютной карусели. На ибан переводы с комисом, бесплатно только р2р.
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:43
Кащей написав:
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Я пользуюсь. Открывал переходом из Дии при покупке облиг. До этого в КД были только дебетки, которые в свое время открывал для валютной карусели. На ибан переводы с комисом, бесплатно только р2р.
Спасибо.
А на момент открытия карты через Дию у вас были действующие счета в К.Днепре?
Возможно приложение не даёт открыть Дия-карту первой и необходимо чтобы в банке уже были другие действующие карты или счета? И ещё, как там с финмоном, не было проблем с заходом/выходом денег??
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:36
asti написав: Кащей написав:
asti написав:Скажіть будь ласка, хтось користується Дія-карткою банку Кредит-Дніпро для виплат ОВДП куплених у Дії? Намагався відкрити у іхньому застосунку FreeBank - нічого не виходить - пропонують спершу замовити кредитку(мені не потрібна) і обійти цю "пропозицію" ніяк не можна. Може хтось пояснить, як відкрити картку віддалено, і чи варто відкривати?
Чи можна з їх Дія-картки безкоштовно виводити кошти по Ай-бану? Буду вдячний за відповіді!
Я пользуюсь. Открывал переходом из Дии при покупке облиг. До этого в КД были только дебетки, которые в свое время открывал для валютной карусели. На ибан переводы с комисом, бесплатно только р2р.
Спасибо.
А на момент открытия карты через Дию у вас были действующие счета в К.Днепре?
Возможно приложение не даёт открыть Дия-карту первой и необходимо чтобы в банке уже были другие действующие карты или счета? И ещё, как там с финмоном, не было проблем с заходом/выходом денег??
Как я уже сказал, были зелёные дебетки в трёх валютах. Суммы пока приходили небольшие, поэтому по поводу финмона ничего не могу сказать.
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:13
Спасибо за ответы. Я не хочу открывать там никаких карт кроме Дия, так как там довольно существенная плата за неактивные счета, а закрыть их можно только посетив отделение которого у нас в Кропивницком нет))
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:33
asti написав:
там довольно существенная плата за неактивные счета
Ноль, если на счету ноль? Стесняюсь спросить сколько должен в месяц доплачивать банк, чтобы эта плата считалась не существенной.
