#<1 ... 1054105510561057 Додано: Вів 13 січ, 2026 12:51 А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?

Як всі так бездумно цим користуються... won

Як всі так бездумно цим користуються... won Повідомлень: 165 З нами з: 15.05.24 Подякував: 319 раз. Подякували: 24 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 12:56 won написав: А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?

Як всі так бездумно цим користуються... А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?Як всі так бездумно цим користуються...

О какой такой тайне речь? Размере выплат государства же по ОВГЗ на эту карту, которые и без неё в налоговую брокер сообщит и которые полезны для справки, что доходы были белые? О какой такой тайне речь? Размере выплат государства же по ОВГЗ на эту карту, которые и без неё в налоговую брокер сообщит и которые полезны для справки, что доходы были белые? moveton

Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02 won Так а навіщо Дія карту заводити в банку, в якому є "підозрілі" транзакції.

Я надав доступ до банку, в якому отримую зарплату, і роблю покупки, з яких левова частка- харчування. Не бачу ніякої загрози, якщо держава буде знати моє меню. Дюрі-бачі

Я надав доступ до банку, в якому отримую зарплату, і роблю покупки, з яких левова частка- харчування. Не бачу ніякої загрози, якщо держава буде знати моє меню. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5836 З нами з: 29.07.22 Подякував: 926 раз. Подякували: 645 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 15:39 Всюдиносапхайчик написав: kkg

Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць. Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць.

Додано: Вів 13 січ, 2026 16:52 Полностью поддерживаю предыдущего оратора - пару раз пытался начинать беседу со своим менеджером по-поводу покупки ОВГЗ. Какое-там! Взяла у меня номер и сказала передаст его менеджеру в Киев, мол, он вам позвонит.

Так и не позвонил за 3 года... 😔😔😔 asti

Додано: Вів 13 січ, 2026 17:11 won написав: А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници? А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?

Ви з нацкешбеком часом не сплутали? Ви з нацкешбеком часом не сплутали? klug

Додано: Вів 13 січ, 2026 17:59 Чи є такі котрі отримали кредліміт в Кредо, та чи можно його заДіяти без комісії? mogicanin1986





Не знаю конкурентна чи не конкурентна але УкрГаз завжди скільки заявив скільки і отримав. В Ощаді я ж не один раз купував і завжди 50-60% отримував. А шоколадку подарувати дівчатам навіть просто так теж приємно... ihorsic Повідомлень: 1476 З нами з: 07.04.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 21:08 moveton написав: О какой такой тайне речь? О какой такой тайне речь?

О том, що там же при відкритті дієвої картки, чи що там, єпідтримки, куди там нацкешбек плотиться, іде розкриття банківської таємниці по всім рахункам цього клієнта у цьому банку. Це дуже не добре.

І ще й не забувають плюшок підкидати, щоб то одну когорту цільової аудиторії запхати на цю картку, то іншу.



Дюрі-бачі написав: won Так а навіщо Дія карту заводити в банку, в якому є "підозрілі" транзакції.

Я надав доступ до банку, в якому отримую зарплату, і роблю покупки, з яких левова частка- харчування. Не бачу ніякої загрози, якщо держава буде знати моє меню. Так а навіщо Дія карту заводити в банку, в якому є "підозрілі" транзакції.Я надав доступ до банку, в якому отримую зарплату, і роблю покупки, з яких левова частка- харчування. Не бачу ніякої загрози, якщо держава буде знати моє меню.

Ваша позиція має сенс: якщо вже відкривати, то лише таким чином. А краще - у банку, де взагалі ніяких рухів інших коштів немає.

Але моя позиція така: виграти в наперстки з державою майже неможливо,тому навіть і не починав це. Принциповий противник цієї каструлі на маленькому вогні. А завтра вони в оферту до цих карток впишуть ще там щось, і вже все - прийнято буде автоматично чергове обмеження особистих таємниць, прав і свобод.



klug написав: Ви з нацкешбеком часом не сплутали? Ви з нацкешбеком часом не сплутали?



Додано: Вів 13 січ, 2026 21:29 won написав: moveton написав: О какой такой тайне речь? О какой такой тайне речь?

О том, що там же при відкритті дієвої картки, чи що там, єпідтримки, куди там нацкешбек плотиться, іде розкриття банківської таємниці по всім рахункам цього клієнта у цьому банку. Це дуже не добре. О том, що там же при відкритті дієвої картки, чи що там, єпідтримки, куди там нацкешбек плотиться, іде розкриття банківської таємниці по всім рахункам цього клієнта у цьому банку. Це дуже не добре.

Это где такой микс? В Украине ДияКарта, еПидтримка и НацКешбек - это три разные карты. Открытие какой-то информации кроме операций по конкретно этой карте есть только у НацКешбека, причём в нормальных банках оно только по покупкам, по которым этот кешбек выплачивается. Тут как бы логично - если государство платит кешбек, то оно должно быть в курсе за что. Если жалко государству эту ценную информацию сообщать, можно НацКешбек и не открывать и жить без кешбека (а ещё открещиваться от всех остальных кешбековых программ потому, что о любом кешбеке идёт отчёт в налоговую). Но при чём тут ДияКарта? moveton

О том, що там же при відкритті дієвої картки, чи що там, єпідтримки, куди там нацкешбек плотиться, іде розкриття банківської таємниці по всім рахункам цього клієнта у цьому банку. Це дуже не добре. О том, що там же при відкритті дієвої картки, чи що там, єпідтримки, куди там нацкешбек плотиться, іде розкриття банківської таємниці по всім рахункам цього клієнта у цьому банку. Це дуже не добре.

Это где такой микс? В Украине ДияКарта, еПидтримка и НацКешбек - это три разные карты. Открытие какой-то информации кроме операций по конкретно этой карте есть только у НацКешбека, причём в нормальных банках оно только по покупкам, по которым этот кешбек выплачивается. Тут как бы логично - если государство платит кешбек, то оно должно быть в курсе за что. Если жалко государству эту ценную информацию сообщать, можно НацКешбек и не открывать и жить без кешбека (а ещё открещиваться от всех остальных кешбековых программ потому, что о любом кешбеке идёт отчёт в налоговую). Но при чём тут ДияКарта? Это где такой микс? В Украине ДияКарта, еПидтримка и НацКешбек - это три разные карты. Открытие какой-то информации кроме операций по конкретно этой карте есть только у НацКешбека, причём в нормальных банках оно только по покупкам, по которым этот кешбек выплачивается. Тут как бы логично - если государство платит кешбек, то оно должно быть в курсе за что. Если жалко государству эту ценную информацию сообщать, можно НацКешбек и не открывать и жить без кешбека (а ещё открещиваться от всех остальных кешбековых программ потому, что о любом кешбеке идёт отчёт в налоговую). Но при чём тут ДияКарта? moveton

