А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?
Як всі так бездумно цим користуються...
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:51
А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?
Як всі так бездумно цим користуються...
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:56
О какой такой тайне речь? Размере выплат государства же по ОВГЗ на эту карту, которые и без неё в налоговую брокер сообщит и которые полезны для справки, что доходы были белые?
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02
won Так а навіщо Дія карту заводити в банку, в якому є "підозрілі" транзакції.
Я надав доступ до банку, в якому отримую зарплату, і роблю покупки, з яких левова частка- харчування. Не бачу ніякої загрози, якщо держава буде знати моє меню.
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:39
Ну быть премиальным клиентом не обязательно. Но да в Ощаде продажу бумаг в отделениях которые с ними работают сопровождают руководители занимающиеся премиум сегментом. Но основная проблема даже не в этом. Обычно эти самые руководители (в моем центральном отделении района областного центра эти функции исполняет зам.начальника отделения) сами бесправны и мало на что влияют в принципе. Их основная (и единственная функция) собрать все бумаги и передать все "на Киев". После этого все - как решит Киев и когда решит - тогда все освятится. Повлиять "на Киев" никто в отделении не может. Они даже позвонить туда не могут - телефонов киевского отдела занимающегося ценными бумагами - у них попросту нет - только корпоративное мыло, которое киевляне могут тупо игнорить неделями. У меня в ноябре была ситуация когда при погашении бумаг - купон тупо не зачислили. Только на выяснение причины ушла неделя (причина была неуплата мной комиса - 10 грн. за обслуживание счета в месяц - комиссию нигде не видно - по идее тот самый киевский отдел должен был мне сбрасывать счета на мыло - но не сбрасывал. После устранения причины (когда дали сумму и реквизиты счета в течении получаса оплатил) купон в итогу выплатили через неделю (в декабре). Как и где - можно было держать не выплаченный купон - честно говоря не представляю - ведь это кредиторская задолженность. Опять таки попытки связаться с "киевским отделом" через другие каналы - успеха не имели (горячка просто услышав, что вопрос по облигам - умывала руки - даже заявку на проблему отказалась принимать - мол эти операции мы не сопровождаем в принципе, а сотрудники областного управления Ощада подтвердили - что помочь не могут - только если "киевский отдел" сам освятит - то что-то произойдет. В общем в ощаде это каста неприкасаемых какая-то. При этом допускаю, что для каких нибудь "супер-випов" оно может и работать - но стремиться становиться таким в ощАДе - смысла не вижу - отстойнейший банк во всех смыслах - поэтому лезть сюда в облиги - никому не рекомендую
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:52
Полностью поддерживаю предыдущего оратора - пару раз пытался начинать беседу со своим менеджером по-поводу покупки ОВГЗ. Какое-там! Взяла у меня номер и сказала передаст его менеджеру в Киев, мол, он вам позвонит.
Так и не позвонил за 3 года... 😔😔😔
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:11
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:59
Чи є такі котрі отримали кредліміт в Кредо, та чи можно його заДіяти без комісії?
Додано: Вів 13 січ, 2026 18:53
Ваша заявка була, скоріше за все "неконкурентною", це коли ви просто хочете купити без зазначення дохідності у заявці. Всі неконкурентні заявки задовольняються в останню чергу пропорційно. По доларових паперах, де попит майже завжди перевищує пропозицію, Вам і не могли купити на всі гроші. Шоколадка - це не гут, а непотрібний атавізм в надії на особливе ставлення чи послуги. Двадцяте століття...[/quote]
Не знаю конкурентна чи не конкурентна але УкрГаз завжди скільки заявив скільки і отримав. В Ощаді я ж не один раз купував і завжди 50-60% отримував. А шоколадку подарувати дівчатам навіть просто так теж приємно...
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:08
О том, що там же при відкритті дієвої картки, чи що там, єпідтримки, куди там нацкешбек плотиться, іде розкриття банківської таємниці по всім рахункам цього клієнта у цьому банку. Це дуже не добре.
І ще й не забувають плюшок підкидати, щоб то одну когорту цільової аудиторії запхати на цю картку, то іншу.
Ваша позиція має сенс: якщо вже відкривати, то лише таким чином. А краще - у банку, де взагалі ніяких рухів інших коштів немає.
Але моя позиція така: виграти в наперстки з державою майже неможливо,тому навіть і не починав це. Принциповий противник цієї каструлі на маленькому вогні. А завтра вони в оферту до цих карток впишуть ще там щось, і вже все - прийнято буде автоматично чергове обмеження особистих таємниць, прав і свобод.
Краще перестрахуватися і не мати справу ні з якими "є-..." ініціативами.
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:29
Это где такой микс? В Украине ДияКарта, еПидтримка и НацКешбек - это три разные карты. Открытие какой-то информации кроме операций по конкретно этой карте есть только у НацКешбека, причём в нормальных банках оно только по покупкам, по которым этот кешбек выплачивается. Тут как бы логично - если государство платит кешбек, то оно должно быть в курсе за что. Если жалко государству эту ценную информацию сообщать, можно НацКешбек и не открывать и жить без кешбека (а ещё открещиваться от всех остальных кешбековых программ потому, что о любом кешбеке идёт отчёт в налоговую). Но при чём тут ДияКарта?
|