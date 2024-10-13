|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:23
moveton написав:
при чём тут ДияКарта?
Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі.
won
Повідомлень: 166
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 24 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:32
won написав: moveton написав:
при чём тут ДияКарта?
Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі.
Это завсегда хорошо. И деньгами фиатными (в т.ч. наличными) не пользоваться, они тоже государством продвигаются. Главное шапочку из фольги не забыть надеть, а то все усилия прахом пойдут.
moveton
Повідомлень: 6474
З нами з: 23.03.18
Подякував: 96 раз.
Подякували: 792 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:31
ihorsic написав:
Вклинюсь трохи. Купую в ощаді доларові ОВДП. Сервіс то таке дівчатам по шоколадці і все гут. Але в ощаді все ж є одне але. Мені ні разу!!! Не задовольнили мою заявку в повному обсязі. Ріжуть приблизно на пополам. Замовив десять заніс гроші вроді ок. Після торгів кажуть ми купили вам п'ять. Чому так не знаю....
онлайн з КЕП поштою з Київськими взагалі нікак?
24589
Повідомлень: 276
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:33
kkg написав:
Вам повезло з дівчатами
Я пробував, справа не в шоколадці, не тямлять вони в Овдп Плюнув
Був у двох відділеннях, котрі поруч
В одному взагалі круглі очі
В центр добиратися обломався
ну це сумно звісно
24589
Повідомлень: 276
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:37
WallNutPen написав: Всюдиносапхайчик написав:kkg
Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць.
Ну быть премиальным клиентом не обязательно. Но да в Ощаде продажу бумаг в отделениях которые с ними работают сопровождают руководители занимающиеся премиум сегментом. Но основная проблема даже не в этом. Обычно эти самые руководители (в моем центральном отделении района областного центра эти функции исполняет зам.начальника отделения) сами бесправны и мало на что влияют в принципе. Их основная (и единственная функция) собрать все бумаги и передать все "на Киев". После этого все - как решит Киев и когда решит - тогда все освятится. Повлиять "на Киев" никто в отделении не может. Они даже позвонить туда не могут - телефонов киевского отдела занимающегося ценными бумагами - у них попросту нет - только корпоративное мыло, которое киевляне могут тупо игнорить неделями. У меня в ноябре была ситуация когда при погашении бумаг - купон тупо не зачислили. Только на выяснение причины ушла неделя (причина была неуплата мной комиса - 10 грн. за обслуживание счета в месяц - комиссию нигде не видно - по идее тот самый киевский отдел должен был мне сбрасывать счета на мыло - но не сбрасывал. После устранения причины (когда дали сумму и реквизиты счета в течении получаса оплатил) купон в итогу выплатили через неделю (в декабре). Как и где - можно было держать не выплаченный купон - честно говоря не представляю - ведь это кредиторская задолженность. Опять таки попытки связаться с "киевским отделом" через другие каналы - успеха не имели (горячка просто услышав, что вопрос по облигам - умывала руки - даже заявку на проблему отказалась принимать - мол эти операции мы не сопровождаем в принципе, а сотрудники областного управления Ощада подтвердили - что помочь не могут - только если "киевский отдел" сам освятит - то что-то произойдет. В общем в ощаде это каста неприкасаемых какая-то. При этом допускаю, что для каких нибудь "супер-випов" оно может и работать - но стремиться становиться таким в ощАДе - смысла не вижу - отстойнейший банк во всех смыслах - поэтому лезть сюда в облиги - никому не рекомендую
тю, я думав ощад не люблять в облігах через папери, а тут оказується он воно шо. комунікація. ну да, коли комунікація гівно то ніякі тарифи і послуги вже не важливі.
виходить сенс і укргаз топ?)
*але ж ніби бачив на сайті якісь телефони начальника депозитарного відділу, заступників. здається Попов прізвище
24589
Повідомлень: 276
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:37
asti написав:
Полностью поддерживаю предыдущего оратора - пару раз пытался начинать беседу со своим менеджером по-поводу покупки ОВГЗ. Какое-там! Взяла у меня номер и сказала передаст его менеджеру в Киев, мол, он вам позвонит.
Так и не позвонил за 3 года... 😔😔😔
з Південним продовжуєте співпрацю, як вам?
24589
Повідомлень: 276
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 11:37
won написав:
А це оце нікого не турбує, шо за плюшки (копійки, насправді - в масштабах того, ЩО ви навзамін віддаєте), які даються з дія-карткою, ви надаєте державі доступ до своєї банківської таємници?
Як всі так бездумно цим користуються...
Ви це серйозно? Ваші інтернет провайдер, мобільний оператор, Google, YouTube, соцмережі, де ви ставите вподобайки котикам чи переписуєтеся, банки, різні платіжні сервіси, а також податкова служба, служби доставки та інші місця, де Ви лишаєте цифровий слід, знають про вас і так майже все виходячи з профілю користувача та вашої поведінки. Якщо Ви не підпільний мільйонер і не маєте що приховувати, Вам немає чого перейматися такими дрібницями, а спокійно користуватися досягненнями цивілізації.
Всюдиносапхайчик
Повідомлень: 723
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 11:45
WallNutPen Так, Ощад має проблеми з комунікаціями, мені також з певних питань роками повертають дзвінки, але це не привід їх ігнорувати. Переваги по преміальних картках у них цікаві, застосунок має базовий функціонал, паперова бюрократія присутня більше, ніж деінде - деякі документи потрібно підписувати руками, купівля ц/п на первинному ринку - за символічні комісійні, купувати з портфеля нецікаво, дуже низька дохідність. Загалом, можна користуватися.
Всюдиносапхайчик
Повідомлень: 723
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
