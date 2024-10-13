Всюдиносапхайчик написав:candidat
Має сенс купувати на аукціоні починаючи з певної суми, щоб дохідність з урахуванням комісійних банка перевищувала дохідність вторинного ринку (з портфеля банка). Раніше банки встановлювали мінімальні суми для виходу на аукціон ОВДП 40 тис. доларів / євро і 1 млн. грн. Якщо бажана сума купівлі менша, краще обирати ц/п на вторинному ринку з портфелів банків або інших учасників ринку.
Зараз деякі банки скасували комісії по первинному ринку для будь-яких ОВДП (Приват), або ж вони символічні (Ощад) або "драконівські" (Райф).
Клієнт сам зазначає у заявці банку по якій дохідності йому купити (конкурентна заявка) або ж не зазначає (неконкурентна заявка). Якщо конкурентна заявка зіграла, то ймовірно вона буде задоволена на всю кількість ОВДП у заявці. Якщо заявка неконкурентна і попит перевищує пропозицію то така заявка буде задоволена частково пропорційно попиту серед усіх тих, хто подав неконкурентні заявки.
Попробовал обратиться на горячие линии Привата, Ощада и Сенса. В Привате, как всегда, завели разговор о перезвони из соответствующего отдела. Но на сайте у них написано, что только премиальным клиентам, и вроде сумма от 1 млн, и комиссия 0,2%, но не меньше 2000 грн.
В Ошаде тоже заявили, что нужно VIP-статус и первая покупка на 1 млн. Со второго раза минимальной суммы нет.
В Сенсе тоже стали сватать куда-то писать. Разве что прозвучало, что комиссия есть, но не уточнили, какая.
В общем, как-то так сложно конкретику узнавать.
А, как говорится, овчинка выделки стоит? Какую разницу в цене 1 облигации можно получить между аукционом и приложениями? Там даже между приложениями брокеров разница по 5 грн за штуку бывает. Если не больше.