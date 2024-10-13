RSS
Чет 22 січ, 2026 12:19

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:А на Bond UA реально зарегистрироваться без биометрических документов? У меня паспорт-книжечка, поэтому и Дией не пользуюсь.


Закордонного паспорту з біометрією також не маєте? Він в Дію нормально підтягується і його можна використовувати для реєстрації. Якщо ні, тоді не знаю; можливо є якісь варіанти з надсиланням документів на ел.пошту, відеоверифікацією тощо. Такі питання краще вже напряму з'ясовувати.
Чет 22 січ, 2026 12:46

Re: Ринок ОВДП

Почему доходность ОВГЗ в грн. на длинные сроки снизилась? Какие есть причины?
Чет 22 січ, 2026 13:09

  Алексей77 написав:Почему доходность ОВГЗ в грн. на длинные сроки снизилась? Какие есть причины?


Є очікування по зниженню облікової ставки НБУ наступного четверга
Чет 22 січ, 2026 16:22

Re: Ринок ОВДП

Купувала ОВДП через дію в сенс банку. Кошти зняло, але облігації не купило. Підтримка сенс банку повідомила, що потрібно звертатись до дії. В дії робот повідомляє, що потрібно чекати до 14 днів, якщо кошти не повернуться, то знову звертатись. Що робити, як повернути кошти?
Чет 22 січ, 2026 17:11

  marina_petrichuk2020 написав:Купувала ОВДП через дію в сенс банку. Кошти зняло, але облігації не купило. Підтримка сенс банку повідомила, що потрібно звертатись до дії. В дії робот повідомляє, що потрібно чекати до 14 днів, якщо кошти не повернуться, то знову звертатись. Що робити, як повернути кошти?


У вас вже були ОВДП цього випуску у Сенс Банку? Якщо так, то гляньте в історії угод чи є там ваша невдала угода зі статусом "Відмінена". Якщо є, кошти мають повернутися на картку завтра. У мене було так, що навіть день-в-день поверталися. Якщо купували випуск, якого раніше у вас не було, варто очікувати. 14 днів - це стандартна відписка Дії, зазвичай кошти повертаються швидше.
