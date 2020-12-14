1гкал будет около 20т грн
и шо?
альтернатива только дом с батареями, инвертором, солнечными батаерями, вертяком и генератором
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.
Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?
Можна сміливо йти на президенські вибори й голосувати за Притулу умовного )))
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
Додано: Чет 22 січ, 2026 15:03
