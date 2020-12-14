RSS
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Готуйтесь до ціни 12-15 грн/кВт

1гкал будет около 20т грн
и шо?


альтернатива только дом с батареями, инвертором, солнечными батаерями, вертяком и генератором
Олежан
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:ще 3 дні протриматися і потім вже + температура


і що?) Тепліше стане, але світла не буде
Andrey2512
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:ще 3 дні протриматися і потім вже + температура


і що?) Тепліше стане, але світла не буде

станет. день станет длиннее
Олежан
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Цю зиму - муТрий український нароТ запам'ятає надовго. На 50 років. Зима імені зеленськного і його міністерок-торговок на енергетичних посадах.


Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.

Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?

Можна сміливо йти на президенські вибори й голосувати за Притулу умовного )))
Andrey2512
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
foxluck
 
Повідомлень: 578
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1785 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:03

  foxluck написав:Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє

на печерске нет воды 2ке сутки. минимальное давление. насосы не запускаются
Олежан
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
